Mercato OM : Un top joueur à 20 M€ arrive !

Les dirigeants de l’OM ciblent un serial buteur aux Pays-Bas pour ce mercato hivernal. Mais certains points bloquent le transfert du joueur.

Mercato OM : Anis Hadj Moussa attendu à Marseille cet hiver ?

La direction de l’OM a frappé fort l’été dernier en investissant lourdement pour attirer Igor Paixão en provenance de Feyenoord. Et si le club phocéen retournait une nouvelle fois piocher aux Pays-Bas ? Le nom d’Anis Hadj Moussa circule depuis plusieurs semaines, et l’ailier algérien ne semble pas insensible à l’intérêt marseillais.

Les dirigeants olympiens veulent renforcer leur effectif cet hiver. Le milieu de terrain reste une priorité. Himad Abdelli a déjà donné son feu vert pur venir à Marseille. Mais l’OM cherche aussi une doublure solide à Mason Greenwood, incontournable cette saison. Ainsi donc, Anis Hadj Moussa devient une cible prioritaire.

L’ailier droit de Feyenoord sait que Marseille souhaite l’associer à Igor Paixão sur les ailes, et il semble apprécier cette perspective. Mais le dossier est loin d’être simple. Feyenoord ne compte pas brader l’un de ses atouts offensifs et réclamerait une somme conséquente. Selon Transfermarkt, l’international algérien vaut 20 millions d’euros. Cette saison, il a déjà claqué 7 buts et délivré 3 passes décisives en 23 matches.

Malgré cet intérêt partagé, l’OM n’est pas encore passé à l’offensive. Le principal frein reste financier. Pour agir dès cet hiver, le club phocéen doit d’abord vendre, or les départs tardent à se concrétiser. Les indésirables n’ont pas encore trouvé preneur.

