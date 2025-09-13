PSG : Le plan secret de Luis Enrique pour Achraf Hakimi

Le PSG a surpris cet été en décidant de ne pas recruter de doublure pour Achraf Hakimi. Mais loin d’un pari hasardeux, Luis Enrique a en réalité préparé un plan bien huilé pour soulager son latéral marocain sans affaiblir son équipe.

PSG : Pas de doublure pour Hakimi, un choix assumé

À l’heure où les cadences infernales épuisent les organismes, le PSG a choisi de ne pas recruter de latéral droit. Un risque calculé, comme le confirme une source citée par L’Équipe : « Quand on a commencé le Championnat la saison passée, on savait déjà que l’un des postes auquel on n’aurait pas besoin de se renforcer cet été, ce serait celui d’arrière droit ».

Lire aussi : PSG: Walid Regragui fait une annonce-choc pour Achraf Hakimi

Autrement dit, Hakimi portera encore l’essentiel des charges défensives sur son flanc. Mais le staff parisien ne se lance pas dans l’inconnu. Warren Zaïre-Emery et Joao Neves ont déjà endossé ce rôle de joker, et Luis Enrique compte bien les utiliser pour offrir des respirations au Marocain tout en maintenant un équilibre tactique.

Luis Enrique, l’art de brouiller les pistes

Le technicien espagnol a imaginé une approche hybride. « Quand Warren (Zaïre-Emery) ou Joao (Neves) jouent à ce poste, ça change la construction. Quand on n’a pas le ballon, on leur demande de défendre sur la droite mais dans les faits, on a une équipe qui a le ballon 70 % du temps en moyenne. Et en phase de possession, ils reviennent dans l’entrejeu, ce qui permet de libérer un autre milieu pour apporter de la largeur », confie une source interne.

À voir

FC Nantes : Un gros mensonge du FCN dénoncé !

Lire aussi : Ballon d’Or 2025 : Luis Enrique répond cash à Achraf Hakimi

Un système qui transforme une faiblesse apparente en force. Plus imprévisible, plus mobile, le PSG entend surprendre ses adversaires. Hakimi reste la clé du couloir droit, mais grâce au plan secret de Luis Enrique, Paris pourrait bien transformer ce manque de doublure en arme redoutable.