Mercato OM : Une offre de 30 M€ sur la table de Longoria !

Un jeune attaquant de l’OM fait craquer l’AS Roma pendant ce mercato hivernal. Ce géant italien est passé à l’offensive pour le joueur.

La direction de l’OM va sceller le sort d’un jeune crack pendant ce mercato hivernal. Le dossier Robinio Vaz avance. Le prolifique attaquant pourrait quitter Marseille et prendre la direction de l’Italie cet hiver. L’AS Rome fait le forcing pour le recruter. Les discussions se sont intensifiées ces dernières heures.

Révélation de la saison, le Franco-Guinéen n’a pas tardé à attirer l’attention de sa direction. L’OM avait rapidement tenté de le prolonger sur le long terme, mais les négociations ont échoué. Face à cette situation, Pablo Longoria envisage de le vendre pour toucher le jackpot. Arrivé en 2024 en provenance de Sochaux pour environ 200 000 euros, Robinio Vaz pourrait quitter la Canebière pour un montant XXL.

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, l’AS Roma a engagé des discussions avec l’OM en vue d’un transfert dès ce mercato hivernal. Les négociations doivent reprendre ce samedi. La Louve prévoit également d’entrer directement en contact avec le joueur et son entourage afin de présenter son projet sportif et les conditions salariales proposées.

Cette accélération s’explique par la concurrence sur le dossier. Plusieurs clubs allemands et anglais se sont positionnés, poussant la Roma à agir vite pour ne pas se faire doubler. En interne, l’OM a déjà acté qu’une offre jugée satisfaisante pourrait ouvrir la porte à un départ, preuve d’une fracture désormais profonde après l’échec des discussions autour d’une prolongation.

Les Italiens auraient dégainé une offre de 30 millions d’euros pour la pépite. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Robinio Vaz est actuellement estimé à environ 10 millions d’euros. Cette saison, il a déjà fait trembler les filets à quatre reprises en 14 matches.

