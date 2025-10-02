ASSE : Horneland perd Bernauer pour plusieurs semaines !

Coup dur pour l’ASSE, qui devra faire sans Maxime Bernauer pour un bon moment. La commission de discipline de la LFP a tranché : trois matchs fermes et un avec sursis. Une sanction lourde qui tombe au pire moment.

ASSE : Un geste d’humeur qui coûte cher à Maxime Bernauer

L’image a fait le tour des réseaux et des plateaux télé. À la 81e minute du match face à Guingamp (2-3), Tanguy Ahile exulte devant le Kop Nord après son premier but en Ligue 2. Mauvaise idée. Bernauer, de frustration ou de fierté mal placée, le tire par le maillot et le plaque au sol. Carton rouge immédiat de M. Lesage.

Conscient de la gravité de son geste, le défenseur a tenté d’éteindre l’incendie dans la foulée. « Toutes mes excuses pour le mauvais geste et l’image que ça renvoie. Je le regrette sincèrement… Même si l’un n’explique pas l’autre, on est d’accord. On se remet au travail et on reviendra plus fort dès le week-end prochain », a-t-il écrit. Mais en matière disciplinaire, le pardon n’efface pas la punition.

Une sanction lourde… et un casse-tête pour Horneland

La LFP n’a pas tremblé : trois matchs fermes, plus un avec sursis. Résultat, Bernauer manquera les rencontres face à Montpellier, au Mans et à Annecy. Il ne pourra réapparaître qu’à la toute fin octobre, contre Pau. Pour Eirik Horneland, qui commence à jongler avec les absences comme un magicien en rodage, c’est un nouveau casse-tête défensif.