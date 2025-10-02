RC Lens : Double coup dur pour Pierre Sage avant Auxerre

Le tacticien du RC Lens, Pierre Sage annonce deux forfaits avant le choc face à l’AJ Auxerre. Le coach lensois a déjà lancé les hostilités.

RC Lens vs Auxerre : Le point sur le groupe du RCL !

Le RC Lens se prépare à défier Auxerre samedi. À deux jours du déplacement, l’infirmerie est presque vide. Un seul joueur y figure encore : Deiver Machado. Le latéral souffre du genou et ne devrait pas revenir avant trois semaines. À cela s’ajoute la suspension de Jonathan Gradit. Un coup dur pour la défense. Il faut aussi compter sans Fodé Sylla et Anthony Bermont, retenus par l’équipe de France U20 pour la Coupe du monde.

Leur aventure internationale prive le groupe lensois de deux jeunes atouts, mais c’est une absence attendue, planifiée. Pour le reste, Pierre Sage peut s’appuyer sur un effectif complet. Les joueurs sont là, disponibles, motivés et surtout prêts à jouer. Certains reviennent même avec des jambes fraîches. C’est le cas de Jhoanner Chavez. Le défenseur, longtemps diminué par une cheville capricieuse, est à nouveau opérationnel. Une bonne nouvelle. « Chavez doit pouvoir jouer au moins 45 minutes désormais. Le champ des possibles est ouvert, c’est de l’ordre du choix. », a déclaré le coach lensois en conférence de presse.

Pierre Sage secoue son vestiaire pour remporter la victoire. Après avoir battu le LOSC et arraché le nul contre le Stade Rennais, les Sang et Or veulent sortir les muscles face aux Auxerrois. « Ces deux matchs font que les gens attendent le même niveau de performance. J’ai demandé aux joueurs que cela devienne notre norme, plutôt que ce soit le contexte des matchs qui amène le niveau d’intensité. On se met cette pression là. », a-t-il dit.