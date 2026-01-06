Mercato FC Nantes : Kita prépare un coup de maître en Ligue 1

Le patron du FC Nantes, Waldemar Kita négocie un deal incroyable avec le PSG. Un indésirable du Paris SG pourrait venir à Nantes pendant ce mercato hivernal.

Mercato FC Nantes : Kita lorgne Lucas Beraldo

Le FC Nantes avance plein gaz sur le marché des transferts. Après les arrivées de Dever Machado et de Rémy Cabella, les dirigeants nantais ont fait du recrutement d’un défenseur central une priorité absolue. Et pour renforcer ce secteur, les Canaris explorent une piste inattendue : celle de Lucas Beraldo.

Selon les informations de But, le clan Kita a pris contact avec le Paris Saint-Germain afin de sonder la faisabilité d’un prêt sec, sans option d’achat, du défenseur brésilien de 22 ans. Recruté il y a deux ans pour près de 20 millions d’euros en provenance de São Paulo, Beraldo peine à s’imposer sous les ordres de Luis Enrique, qui lui préfère Zabarnyi, Pacho ou encore Marquinhos depuis le début de la saison.

Cette situation pourrait jouer en faveur du FC Nantes. Inquiet de son faible temps de jeu à l’approche de la Coupe du monde avec la sélection brésilienne, Lucas Beraldo verrait d’un bon œil une destination lui garantissant davantage de minutes. Une opportunité que les Canaris tentent de saisir en proposant un prêt de six mois au PSG.

Le club de la capitale n’a pas encore tranché. Mais en interne, il est clair que si Paris ouvrait la porte à un départ temporaire de Beraldo avant la fin du mercato, Nantes se tiendrait prêt à dégainer rapidement. Le Brésilien est également annoncé dans le viseur de Fenerbahçe par la presse turque.

