RC Lens : Bonne nouvelle avant le Stade Rennais !

Le RC Lens se déplace à Rennes en pleine confiance. Ce choc de la 6e journée de Ligue 1 s’annonce intense.

RC Lens : Une attaque redoutable face au Stade Rennais ?

Le RC Lens continue sa marche en avant. Samedi, au stade Bollaert, les Sang et Or ont remporté un derby tendu contre Lille. Trois buts inscrits, trois signatures différentes : Wesley Saïd, Florian Thauvin et Rayan Fofana. Ce succès relance les Lensois dans deux classements importants : l’attaque et la défense.

Avec huit réalisations en cinq journées, le Racing affiche désormais la septième meilleure attaque de Ligue 1. Il rejoint Strasbourg à ce niveau. Devant lui, six clubs se distinguent : Monaco et Lille (13 buts chacun), Marseille et le PSG (10), Brest et le Paris FC (9). Le Stade Rennais, prochain adversaire, suit de près avec sept buts.

Mais l’équilibre ne vient pas que de l’avant. Contre Lille, Lens a enfin gardé sa cage inviolée. Premier clean sheet de la saison, symbole d’une défense qui s’installe. Avec cinq buts encaissés, les Artésiens se hissent à la cinquième place des meilleures défenses, au même rang que Nantes et Strasbourg. Plus solides restent Lyon (3), Angers (4), Marseille (4) et le PSG (4). Dimanche, Lens croisera Rennes. L’équipe bretonne, 11e au classement défensif avec huit buts concédés, cherchera à jouer un sale tour aux Sang et Or au Roazhon Park.

