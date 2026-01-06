OM-Nantes : Un nouveau verdict tombe, Marseille soulagé

La défaite de l’OM face au Nantes (0-2) a été marquée par de vives contestations. Mais la direction de l’arbitrage vient de rendre son verdict concernant le premier but nantais refusé.

OM-Nantes : Le premier but nantais refusé, l’explication tombe

Grosse désillusion pour l’Olympique de Marseille en ce début d’année 2026 ! Les hommes de Roberto De Zerbi ont chuté ce dimanche à domicile, s’inclinant (2-0) face au FC Nantes. Le score est amer, il aurait même pu virer au cauchemar dès la 8e minute si le premier but nantais n’avait pas été annulé.

Cette décision de l’arbitre Marc Bollengier a enflammé les débats à l’issue de la rencontre. Elle est cependant validée par les instances arbitrales. La DTA, dans son rapport diffusé chaque semaine, est revenu sur cette polémique. L’analyse technique confirme que l’attaquant nantais Youssef El Arabi était bien en position de hors-jeu.

El Arabi était bien en position de hors-jeu

Le point clé de l’explication réside dans l’intervention de Geronimo Rulli. La parade du gardien de l’OM est un « sauvetage », ce qui, selon le règlement, ne réinitialise pas la phase de jeu. Par conséquent, l’attaquant marocain, en récupérant le ballon repoussé, était en position illicite.

La direction de l’arbitrage ajoute qu’El Arabi a aussi empêché physiquement le défenseur CJ Egan-Riley de sauver le ballon sur sa ligne. L’assistance vidéo a permis de confirmer cette « participation active », menant logiquement au refus du but. L’OM peut être soulagé par cette application rigoureuse des règles. Mais cela n’a pas suffi à masquer sa piteuse prestation face aux Canaris.

