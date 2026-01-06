Mercato ASSE : Un concurrent de Saint-Etienne se renforce

Un concurrent de l’ASSE, dans la course vers la Ligue 1, s’est renforcé, cinq jours après l’ouverture officielle du mercato d’hiver.

Mercato : L’ASSE attend des renforts en défense et au milieu

Les supporters de l’ASSE attendent la première recrue hivernale de leur équipe. Le nom de Sander Tangvik, gardien de but de Rosenborg BK en Norvège, est associé au club stéphanois. En plus de celui d’Enzo Bardeli, la cible prioritaire des Verts au milieu. Eirik Hornland a également besoin d’un arrière latéral gauche pour renforcer le poste d’Ebenezer Annan, indisponible en ce moment.

En tout cas, l’équipe stéphanoise a besoin de plus de solidité au milieu et surtout en défense pour espérer se relancer dans la course pour la remontée en Ligue 1. L’AS Saint-Etienne (avec 31 points) est 4e au classement, à 7 points de l’ES Troyes AC, le leader de la Ligue 2. Les Stéphanois sont aussi devancés sur le podium par le Stade de Reims et le Red Star (32 points chacun).

Mercato : Le Red Star s’offre Mouez Hassen

Parlant du club de Seine-Saint-Denis, il a enregistré sa première recrue hivernale. Il a engagé Mouez Hassen, un gardien de but de 30 ans. Libre depuis la fin de son contrat avec le Club Africain en Tunisie, en juin 2025, il revient dans le championnat de France. « Mouez vient compléter la hiérarchie des gardiens de l’Étoile Rouge. Bienvenue au Red Star FC », a écrit le club audonien dans son communiqué officiel.

Un gardien international expérimenté

Pour rappel, l’international Tunisien (21 sélections) a été formé à l’OGC Nice (2010-2013) et a découvert la Ligue 1 avec le club azuréen. Après des passages en prêt à Southampton en Premier League (2017) et à Châteauroux en Ligue 2 (2017-2018), il avait déposé ses valises au Cercle Bruges en Jupiler Pro League (2019-2020).

Le Stade Rennais avait ensuite récupéré Mouez Hassen librement. Mais au bout d’une seule saison à Rennes (2020-2021), il s’était engagé en Tunisie. Sans aucun doute, le Red Star s’est offert les services d’un portier ayant acquis de l’expérience dans plusieurs championnats.

