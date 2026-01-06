Mercato PSG : Brighton donne son accord pour Carlos Baleba !

À la recherche d’un milieu de terrain de calibre international pour apporter davantage de profondeur au banc de Luis Enrique, le PSG pourrait s’offrir les services du prodige camerounais Carlos Baleba. Brighton serait d’accord pour laisser partir son joueur de 22 ans.

Mercato PSG : Luis Campos reste aux taquets pour Carlos Baleba

Révélation de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc, Carlos Baleba confirme ses excellentes prestations sous le maillot de Brighton depuis 2023. Tout logiquement, plusieurs grands clubs européens rêvent d’attirer l’enfant de Douala. Si en Angleterre Manchester United et Liverpool font le forcing pour le retenir en Premier League, le Paris Saint-Germain semble avoir une réelle avance dans ce dossier.

🔴🔵 Le PSG a repris contact avec Carlos #Baleba. Refus ferme de Brighton, qui ne vendra pas cet hiver. Le club anglais se dit toutefois prêt à discuter avec Paris à partir de l’été et a promis au joueur un départ possible lors du prochain mercato estival.#PSG #Paris #Mercato pic.twitter.com/rK4vBD4aZx — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) January 5, 2026

En effet, selon les informations du compte Twitter PSG Inside Actus, « le PSG a repris contact avec Carlos Baleba. » Le média spécialisé précise toutefois que Brighton reste ferme et refuse de vendre son milieu de terrain « cet hiver. Le club anglais se dit toutefois prêt à discuter avec Paris à partir de l’été et a promis au joueur un départ possible lors du prochain mercato estival. »

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Baleba pourrait ainsi changer d’air au terme de la saison en cours, mais Luis Campos devrait se montrer très généreux pour espérer boucler son transfert.

Le Paris SG prêt à signer un gros chèque pour Carlos Baleba ?

Casseur, ratisseur, et projeteur, Carlos Baleba est un joueur très courtisé. Le jeune international camerounais est dans le viseur du Bayern Munich, de Liverpool et de Manchester United, sans compter le Paris SG.

D’après les informations de Fichajes, les dirigeants de Brighton ont fixé à 100 millions d’euros le prix de départ de l’ancienne pépite du LOSC Lille. Des sources internes aux Seagulls assurent cependant qu’un chèque de 80 millions d’euros pourrait suffire pour boucler le transfert de Baleba. Le Paris SG est donc fixé.

