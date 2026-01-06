Mercato OM : Après Robinio Vaz, un autre départ en attaque

Le jeune Robinio Vaz n’est pas le seul attaquant en instance de départ de l’OM. Neal Maupay se rapproche lui aussi d’un transfert en Italie.

Mercato : Robinio Vaz et Neal Maupay proches de quitter l’OM cet hiver

L’attaque de l’Olympique de Marseille connaitra sans doute des modifications lors de ce mercato hivernal. Robinio Vaz est cité comme le premier attaquant proche à faire ses valises suite à un désaccord contractuel. Le joueur de 18 ans aurait des exigences salariales très élevées avant de prolonger son contrat expirant en juin 2028.

Cette attitude aurait le don d’agacer la direction de l’OM. Celle-ci serait même prête à le vendre à condition de recevoir une offre comprise en 25 et 30 millions d’euros. Un autre attaquant pourrait lui-aussi quitter le navire phocéen durant cette fenêtre de transfert. Il est question de Neal Maupay en grande difficulté à Marseille.

Pise ne lâche pas l’affaire

L’avant-centre franco-argentin a été mis au placard pendant de longues semaines. Et même s’il a réintégré l’équipe première, Neal Maupay est loin d’être le premier choix de Roberto De Zerbi pour animer son secteur offensif. Il est barré par la concurrence de Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri. Même Robinio Vaz lui est passé devant dans la hiérarchie des attaquants.

La meilleure solution pour lui serait d’aller chercher plus de temps ailleurs. D’autant plus que Neal Maupay conserve une belle côte en Italie. La journaliste Eleonora Trotta le confirme, le Pise SC « ne lâche pas Maupay de l’OM ». L’actuel 19e de Serie A verrait en lui un renfort idéal pour éviter la relégation. Les discussions vont s’accélérer entre les parties.

