OM : Un renfort officialisé à Marseille juste avant le PSG !

C’est ce jeudi soir que l’OM et le PSG croisent le fer pour le Trophée des champions. Et le club phocéen vient d’accueillir un renfort juste avant ce choc.

OM : De Zerbi a une mission à accomplir face au PSG

L’ambiance est pesante à l’Olympique de Marseille en ce début d’année 2026. La défaite face au FC Nantes (2-0), dimanche dernier, passe très mal auprès des supporters. Des voix s’élèvent même pour réclamer le départ de Roberto De Zerbi, dont les choix tactiques commencent à agacer les fans.

L’entraîneur de l’OM est clairement sous pression. Lui et son équipe devront vite relever la tête. Cela passe un défi de taille : le Trophée des Champions contre le PSG, organisé jeudi au Koweït. Au-delà de la rivalité entre les deux équipes, l’enjeu est immense pour Marseille.

Le club phocéen a l’occasion de remporter un titre majeur qui lui échappe depuis plus d’une décennie. De Zerbi aura donc besoin de toutes ses forces vives pour accomplir cette mission. L’entraîneur de enregistre d’ailleurs une nouvelle salvatrice.

Leonardo Balerdi de retour en défense centrale

Leonardo Balerdi est officiellement opérationnel. Le capitaine de l’OM fait partie du voyage au Koweït, au sein d’un groupe composé de 28 joueurs. Il était absent lors du dernier match en raison d’une gastro-entérite. Cela semait le doute sur sa participation. Mais le défenseur argentin va mieux.

Il devrait, selon les informations de RMC Sport, retrouver sa place de titulaire au cœur de la défense. De Zerbi prévoit d’aligner une charnière défensive 100 % argentine, en l’associant à Facundo Medina. Ce retour du leader défensif est un signal fort. Reste à savoir si cela sera suffisant pour contrer les assauts parisiens.

