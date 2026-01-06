Mercato : Après Cabella, le FC Nantes tente une folie au PSG

Après avoir enregistré le précieux renfort de Rémy Cabella, qui a même déjà inscrit son premier but lors du choc contre l’OM, le FC Nantes serait tenté par un gros coup au PSG. Explications.

Mercato : Le FC Nantes vise un défenseur du PSG

En manque de temps de jeu à l’Olympiakos, Rémy Cabella a accepté le challenge nantais pour se relancer dans cette seconde partie de saison. Et pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, le milieu offensif de 35 ans a permis aux Canaris de s’imposer sur le terrain de l’OM ce dimanche après-midi (2-0) pour le compte de la 17e journée de Ligue 1.

Face à cette réussite, les dirigeants du FC Nantes veulent renforcer l’effectif d’Ahmed Kantari avec des joueurs expérimentés en souffrance dans leur club. Dans cette optique, Waldemar Kita se serait rapproché de Luis Campos pour solliciter le prêt de Lucas Beraldo.

Poussé vers la sortie par la direction du PSG et par Luis Enrique, qui ne compte plus sur lui, le défenseur central de 22 ans pourrait changer d’air cet hiver et le FCN veut profiter de cette opportunité pour réussi son opération maintien en fin de saison. Comme l’explique But ce mardi, le clan Kita aurait le projet un peu fou de faire venir le jeune international brésilien. Mais les Canaris ne sont pas seuls sur ce coup.

Lucas Beraldo a une touche en Turquie

Très chaud à l’idée d’accueillir Lucas Beraldo en prêt, le FC Nantes aurait contacté le Paris Saint-Germain pour lui proposer ce deal, selon le média sportif. À ce stade, les décideurs parisiens n’auraient pas encore apporté de réponse. Mais il est clairement précisé que si Paris venait à ouvrir la porte à un prêt de Lucas Beraldo d’ici la fin du mercato, « Nantes serait prêt à se positionner rapidement. »

Il est par ailleurs précisé que le dossier du défenseur brésilien n’est pas lié à celui de Tylel Tati, le jeune Nantais, qui a tapé dans l’oeil du Paris Saint-Germain et de plusieurs gros clubs européens tels que le Barça. Cependant, l’ancien prodige de Sao Paulo pourrait aussi bien décider de rejoindre la Turquie. En effet, le site Takvim assure que Fenerbahçe aimerait aussi tenter sa chance pour le compatriote de Marquinhos.

Le média turc indique que l’écurie stambouliote souhaite réaliser un coup similaire à celui réalisé avec Milan Skriniar un an auparavant, à savoir convaincre le Paris Saint-Germain, déjà ouvert à un départ, de lui céder son numéro 4 sous la forme d’un prêt de six mois assorti d’une option d’achat. Reste maintenant à voir quelle option va choisir le principal concerné pour la suite de sa carrière.

