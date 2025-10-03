Barça-PSG : Révélation inquiétante sur le forfait de Joao Neves

L’absence de Joao Neves dans le onze entrant du PSG a été l’un des tournants du choc face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Titulaire annoncé, le Portugais a déclaré forfait à la dernière minute, après un aveu inquiétant.

Barça-PSG : Joao Neves, un remplacement de dernière minute qui intrigue

Tout était en place pour une soirée européenne pleine d’intensité. Les compositions officielles affichaient bien le nom de Joao Neves au milieu du terrain parisien. Pourtant, quelques instants avant l’entrée des équipes, un mouvement inhabituel s’est produit sur le banc parisien. Selon Canal+, le jeune Portugais aurait confié ne pas avoir de « bonnes sensations durant la fin de l’échauffement », de quoi déclencher une réunion express avec le staff.

Warren Zaïre-Emery a alors été appelé en urgence pour intégrer le onze de départ. Un choix de précaution plus que de panique, mais qui a immédiatement alimenté les interrogations autour de l’état physique du milieu de 21 ans.

Les mots forts de Joao Neves au staff parisien

Selon Le Parisien, Joao Neves a lui-même demandé à ne pas débuter la rencontre. « Je ne suis pas confiant. Si je force, je sens que mon corps va péter », aurait-il déclaré à un membre du staff, conscient des risques dans un match d’une telle intensité. Le PSG, déjà touché par de nombreuses blessures, n’a pas hésité : aucun risque ne serait pris.

À l’issue du match, Luis Enrique a tenu à rassurer. « João est bien, mais il n’était pas à 100%. Donc on a voulu prendre aucun risque, il est très important. Il faut avoir une totale confiance pour jouer un match de cette intensité », a-t-il expliqué au micro de Canal+. Reste désormais à savoir quand Joao Neves sera apte à retrouver sa place.