PSG : La vérité de Luis Enrique sur le cas Joao Neves

Joao Neves forfait de dernière minute ou décision calculée ? L’absence surprise Portugais face au FC Barcelone a fait trembler les réseaux sociaux avant même le coup d’envoi. Luis Enrique, imperturbable, a tenu à mettre fin aux interrogations en livrant sa version des faits.

Barça – PSG : Un coup de théâtre pour Joao Neves avant le choc européen

Tout devait se dérouler comme prévu : Joao Neves titularisé pour affronter le Barça, symbole de la jeunesse intrépide du PSG. Et puis, soudain, revirement total. Victime de nouvelles sensations désagréables à l’échauffement, le milieu portugais est retiré du onze et prend place en tribune quelques minutes après le début du match.

Lire aussi : Barça – PSG : Luis Enrique surpris par une mauvaise nouvelle

Warren Zaïre-Emery, appelé en urgence, endosse le rôle de sauveur sans broncher. Une décision qui interroge, tant l’ancien joueur de Benfica semblait prêt à retrouver les terrains après deux matchs d’absence face à l’OM et à Auxerre. Le timing, lui, a de quoi laisser perplexe.

Luis Enrique calme le jeu

Face aux caméras, Luis Enrique n’a pourtant laissé aucune place au doute. « Joao va bien, mais on a pris la décision de ne prendre aucun risque parce que c’est un joueur très important – et tous les joueurs sont importants », a-t-il affirmé avec aplomb, rappelant que la santé prime sur le spectacle. Le technicien espagnol insiste notamment sur la force du collectif de son équipe.

À voir

Mercato FC Nantes : Le FCN réalise un gros coup et se renforce

Lire aussi : LDC : Le coup parfait du PSG face au Barça !

« C’est important d’avoir la totale confiance pour jouer un match de cette intensité et on a décidé de ne pas le faire jouer. C’est la force et la mentalité de cette équipe, peu importe les joueurs, nous sommes là. Nous sommes une vraie équipe », a-t-il indiqué. Une manière élégante de saluer la prestation des jeunes, auteurs d’un succès précieux malgré les absences de Dembélé, Doué, Kvaratskhelia ou encore Marquinhos.

Un retour imminent… mais contrôlé

Le message est clair : Joao Neves n’est pas blessé gravement, mais PSG ne veut plus revivre les rechutes en série des saisons précédentes. Luis Enrique adopte une stratégie de prudence maximale, quitte à surprendre. Reste désormais à savoir quand le Portugais retrouvera sa place au cœur du jeu parisien. Une certitude : quand il reviendra, ce sera à 100 %, pas autrement.