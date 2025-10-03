PSG : La grosse charge de Javier Tebas contre le Paris SG

Javier Tebas repart en croisade. Après le succès éclatant du victoire du PSG devant le FC Barcelone, le président de LaLiga a relancé sa guerre médiatique contre le champion d’Europe, qu’il accuse une nouvelle fois de contourner les règles économiques.

Tebas dégaine les chiffres pour accuser pour le PSG

Javier Tebas n’a pas attendu bien longtemps pour dégainer. Interrogé par les médias espagnols, le patron du football ibérique a dénoncé frontalement la gestion financière du PSG. « Le PSG a enregistré des pertes de 200 millions d’euros pendant sept années consécutives », a-t-il affirmé, rappelant sa position sur ce qu’il considère comme une concurrence faussée par l’argent des États.

Lire aussi : Départ de Mbappé : Javier Tebas envoie une pique à la direction du PSG

À voir

ASSE : Enorme coup dur à venir pour Saint-Étienne !

Le dirigeant espagnol a ajouté une comparaison pour mieux illustrer son propos : « Pourtant, nous restons compétitifs, et les résultats en témoignent. Nous comptons 30 titres européens de plus que la Premier League ce siècle ». Une manière d’opposer le modèle de contrôle budgétaire imposé en Espagne à celui des autres ligues européennes.

Un rappel à l’ordre sur les règles économiques

Javier Tebas ne s’est pas arrêté là. Visiblement déterminé à marteler son message, il a dénoncé les tentatives récurrentes de contournement des lois dans le football moderne. « Le règlement comporte plus de 200 articles. Notre secteur cherche toujours des failles pour les contourner, mais c’est précisément la raison d’être des règles », a-t-il déclaré.

Lire aussi : Mercato PSG : Mbappé, Javier Tebas lâche une nouvelle annonce forte

Le président de LaLiga a ensuite rappelé ce qui, selon lui, devrait constituer la base d’une gestion saine : « Le contrôle économique repose sur un principe simple : quels sont mes revenus, quelles sont mes dépenses et quelle est ma dette à amortir. Télévision, billetterie, commercial… nous disposons de quatre sources de revenus ».

À voir

FC Nantes : Luis Castro règle ses comptes avant Brest

Une nouvelle bataille verbale s’ajoute à la longue liste des confrontations entre Javier Tebas et le Paris Saint-Germain. Si le terrain sportif a récemment penché en faveur du club de la capitale, le terrain politique et médiatique, lui, reste plus incandescent que jamais.