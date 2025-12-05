Ça chauffe à l’OM : Le remplaçant de Balerdi déjà ciblé !

L’OM est menacé de perdre son roc défensif Leonardo Balerdi. Les Phocéens anticipent son possible départ en ciblant un jeune défenseur nigérian.

Mercato OM : Chibuike Nwaiwu pour remplacer Leonardo Balerdi

Après des débuts difficiles, Leonardo Balerdi a fini par devenir le leader défensif de l’Olympique de Marseille. Son impact est tel que la direction phocéenne refuse de le vendre. Mais sa progression à l’OM continue d’aiguiser des convoitises. Cette menace s’est agrandie avec l’intrusion d’Al-Qadsiah dans le dossier.

Le club saoudien semble déterminé à recruter Leonardo Balerdi. Et sa puissance économique risque de tout faire chambouler. Face à cette pression, les dirigeants de l’OM travailleraient déjà sur sa possible succession. L’idée est d’anticiper son départ et de sécuriser l’arrivée d’un jeune talent défensif.

Une cible se dégage d’ailleurs dans l’esprit des recruteurs phocéens. Le compte Spleeder Football News sur X révèle en effet un intérêt de l’OM pour Chibuike Nwaiwu. Ce défenseur central nigérian évolue actuellement au Wowfsberger en Autriche. Il s’est rapidement fait un nom sur le marché grâce à ses performances très solides.

Forte concurrence autour de ce dossier

Son profil jeune (22 ans), solide et polyvalent aurait rapidement tapé dans l’œil des responsables phocéens. Cependant, l’OM est loin d’être seul sur ce dossier. Le Paris Saint-Germain, Lens, Lille et Strasbourg se seraient déjà renseignés sur les conditions de son transfert.

Le Bayer Leverkusen et Leeds United seraient également sur le coup. Cette forte concurrence risque de faire grimper son prix estimé à 7 millions d’euros sur Transfermarkt. Reste à savoir si l’OM ira au-delà de ce simple intérêt. Tout dépendra sans doute du départ ou non de Leonardo Balerdi.

