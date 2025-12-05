Mercato PSG : Succession de Flick, Enrique répond au Barça !

Selon la presse espagnole, Luis Enrique est le grand rêve du Barça en cas de départ de Hansi Flick à l’issue de la saison en cours. Le coach du PSG s’est exprimé sur ce possible retour dans son club de coeur.

Mercato PSG : Le Barça veut rapatrier Luis Enrique

Le Barça doute de son entraîneur et s’active en coulisses, au point de viser un retour qui pourrait secouer tout le PSG. D’après les renseignements obtenus par le média Don Balon, le nom de Luis Enrique circule avec insistance dans les échanges qui animent la direction du club catalan. Joan Laporta rêve de le faire revenir au Camp Nou.

Le président des Blaugranas aurait même déjà effectué un premier pas vers l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, preuve que le dossier avance en coulisses. Le technicien de 55 ans reste une icône à Barcelone. Son passage sur le banc a marqué toute une génération et laissé une empreinte difficile à effacer. Mais Joan Laporta est conscient pour autant que déloger Enrique de Paris ne sera pas une mince affaire.

Nasser Al-Khelaïfi lui offre une stabilité rare, un pouvoir décisionnel très large et un environnement, où il se sent écouté. Malgré cela, les dirigeants barcelonais persistent et font du collaborateur de Luis Campos la priorité numéro un en cas de départ de Hansi Flick. Mais le principal concerné ne semble pas pressé de quitter le PSG.

Luis Enrique : « J’espère continuer longtemps »

Nommé en juillet 2023 après le licenciement de Christophe Galtier, Luis Enrique a écrit son nom en lettres d’or dans l’histoire du Paris SG. Premier coach à avoir donné au club de la capitale son premier trophée de Ligue des Champions en mai passé face à l’Inter Milan (5-0), Luis Enrique est désormais une figure mythique chez les Rouge et Bleu.

Après une saison glorieuse 2024-2025, Luis Enrique ne compte pas quitter le PSG dans un avenir proche. Soutenu par toute la direction, dont le président Nasser Al-Khelaïfi, l’ancien entraîneur de l’AS Rome a clairement indiqué ce vendredi qu’il espérait pouvoir continuer le plus longtemps possible à Paris.

« Ici il y a beaucoup de pression, beaucoup de choses qu’il faut surmonter, mais je suis très content d’être ici, j’espère continuer longtemps », a notamment confié Luis Enrique, ce vendredi, au micro de PSG TV.

Un départ du Paris SG n’est donc pas dans les plans de l’Espagnol dans un avenir proche, alors que son nom circule à l’étranger pour un éventuel retour au Barça, son club de cœur, ou bien une arrivée du côté de Liverpool, qui rêverait de l’enrôler d’après The Sun. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le natif de Gijon pourrait alors prolonger encore l’aventure avec le Champion de France en titre.