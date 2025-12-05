ASSE Mercato : Deux départs déjà actés à Saint-Etienne

L’ASSE aurait déjà bouclé deux départs cet hiver. Il ne resterait plus que l’officialisation du club stéphanois. Une arrivée à Saint-Etienne serait également dans les tuyaux.

Mercato : Hubert Largeron quitte l’ASSE après 3 décennies

En attendant l’ouverture officielle du mercato et de probables arrivées au sein de l’équipe de l’ASSE, le club serait sur le point de se séparer de deux kinés du staff technique. Selon l’information de Peuple-Vert, Hubert Largeron va bientôt quitter le club qu’il a rejoint en 1995. Kilmer Sports Ventures a décidé d’opérer ce changement, dans le cadre de la restructuration de l’AS Saint-Etienne, notamment dans le secteur de la performance et du médical.

Après donc 30 ans au service des Verts, le Kiné de 60 ans part. « Le départ d’Hubert Largeron crée une onde de choc à Saint-Étienne. Le kinésithérapeute était l’un des visages les plus familiers du staff. Des générations de joueurs passées entre ses mains », a souligné le média spécialisé.

Romain Maillé arrive à Saint-Etienne pour le remplacer

Selon la source, son successeur est déjà connu. Il s’agit de Romain Maillé, qui arrive de l’INF Clairefontaine. Passéepar l’équipe de France U20, le centre de formation de l’Olympique Lyonnais avant Clairefontaine en 2023, la recrue de l’ASSE est également servi au FC Valence ou encore au FC Lorient lors de son cursus de formation.

D’après P-V, Thomas Bernier, un autre kiné de l’équipe stéphanoise, part aussi en même temps que Hubert Largeron.

