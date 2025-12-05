PSG – Stade Rennais : Luis Enrique répond cash à Habib Beye

Le PSG accueille le Stade Rennais au Parc des Princes ce samedi pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. À la veille de ce choc, Luis Enrique, coach du club de la capitale, a répondu à l’avertissement de son homologue rennais, Habib Beye.

Stade Rennais : Habib Beye veut « poser des problèmes » au PSG

Sur une belle série de quatre victoires consécutives, le Stade Rennais affronte le PSG sur la pelouse du Parc des Princes ce samedi à 21h05, à l’occasion de la quinzième journée de Ligue 1. Dans l’enceinte parisienne, l’entraîneur du SRFC, Habib Beye, s’attend à une partie difficile, mais veut tout de même poser des problèmes aux hommes de Luis Enrique.

« Subir contre le Paris SG, je pense que c’est implacable. En 2025, sur l’année civile, deux fois ils n’ont pas eu la possession : contre Arsenal (49-51) et le Bayern Munich (45-55). Donc, ce qu’il faut, c’est qu’on soit qualitatif sur nos possessions, qu’on les fasse reculer, qu’on les amène aussi à défendre. C’est une équipe qui n’aime pas perdre deux fois de suite, qui sort d’une défaite et va être conditionnée pour obtenir un résultat à domicile », a déclaré le technicien sénégalais face à la presse.

« Je sais aussi qu’on a beaucoup de force et de qualités. On marque beaucoup de buts, on a fait 13 points sur 15 et je pense qu’il était nécessaire qu’on ait cette série-là pour se déplacer au Parc des Princes avec beaucoup de confiance et l’ambition de leur poser des problèmes », a ajouté Habib Beye jeudi après-midi. Un message reçu 5/5 au Campus PSG.

« Ça reste une motivation pour nous plutôt qu’une préoccupation »

Battu par l’AS Monaco (0-1) le weekend dernier, le PSG a laissé la place de leader du championnat au RC Lens. Marquinhos et ses coéquipiers n’ont donc pas droit à l’erreur. L’objectif est donc clair pour ce samedi face au SRFC de Habib Beye : rester au contact des Lensois ou reprendre la première place de Ligue 1. Luis Enrique sait donc à quoi s’attendre demain soir.

« Ça ne change rien à notre mentalité. Toutes les équipes qui viennent au Parc des Princes cherchent à nous créer des problèmes. Nous connaissons leurs qualités. Demain (Ndlr, samedi soir), ce sera difficile, car c’est une équipe qui joue très bien avec et sans le ballon. Ils ont gagné beaucoup de points, particulièrement ces dernières semaines avec quatre victoires consécutives. Mais ça reste une motivation pour nous plutôt qu’une préoccupation », a confié l’ancien coach du Barça.

