Mercato OM : Le sale coup du LOSC pour Pavard dévoilé

Benjamin Pavard a rejoindre l’OM dans les ultimes heures du mercato estival. Mais le défenseur français aurait pu retourner au LOSC.

La fin du mercato estival a été très rythmée du côté de l’Olympique de Marseille. Les dirigeants phocéens avaient mis les bouchées doubles pour signer trois nouvelles recrues lors cette ultime journée. Benjamin Pavard en fait partie. L’international a été prêté par l’Inter Milan à l’OM.

Son option d’achat est estimée à 15 millions d’euros. Ces performances actuellement n’inciteraient pas les Olympiens à lever cette clause. Et si son avenir à l’OM fait l’objet de diverses spéculations, le champion du monde 2018 a lui-même fait une révélation inattendue.

Benjamin Pavard a confirmé des discussions avec un autre club de Ligue 1 : le LOSC. Il assure avoir échangé avec la direction de son club formateur avant de rejoindre Marseille. Les responsables lillois tentaient en coulisse de le récupérer.

Il veut gagner avec l’Olympique de Marseille

« Pour dire les choses : avec Olivier Létang, on s’est effectivement parlé au téléphone. On a discuté, mais les choses ne sont pas allées plus loin », a-t-il confessé à La Voix du Nord. Benjamin Pavard était à cette période ouvert à toutes propositions.

Lorsque l’offre de l’OM s’est présentée à lui, il n’a pas hésité une seule seconde. L’ancien Bavarois est heureux de défendre les couleurs phocéennes. Il assure être « là pour gagner avec Marseille ». Même si Benjamin Pavard n’exclut rien pour la suite de sa carrière.

