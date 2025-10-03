Mercato OM : Chelsea prépare un sale tour à Marseille !

Chelsea s’attaque à un chouchou de l’OM en vue du prochain mercato estival. La bataille sera rude.

Mercato OM : Chelsea surveille Arthur Vermeeren

Chelsea regarde du côté de Marseille pour le prochain mercato estival. Dans son viseur, Arthur Vermeeren. Le milieu de terrain belge, 20 ans, est arrivé à l’OM cet été. Prêté par le RB Leipzig, il a déjà disputé trois matchs avec les Olympiens et a offert une offrande. Mardi dernier, contre l’Ajax, il a enfin connu sa première titularisation en Ligue des Champions.

Le maestro belge a livré une performance très solide et a contribué activement à la victoire 4-0 de l’Olympique de Marseille. Et il attise déjà les convoitises des géants d’Europe. Chelsea suit sa situation de près. Et si une ouverture se présente, le club anglais pourrait passer à l’action. Le contrat de Vermeeren court jusqu’en 2029 avec Leipzig. Cela complique l’équation. Mais les Anglais sont en mesure de dégainer une offre irrésistible pour convaincre les Allemands.

Natif de Lierre, formé à l’Antwerp, passé brièvement par l’Atlético Madrid, il est déjà évalué à 22 millions d’euros selon Transfermarkt. Un prix accessible pour les Blues. Il faut noter que la direction de l’OM envisage de conserver définitivement la pépite belge. Le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia l’a annoncé après la rencontre face à l’Ajax. « C’est un vrai joueur de football, très content pour lui. Même s’il n’est que prêté, forcément, s’il enchaîne de telles prestations et que le projet lui plaît, je pense que c’est peut-être quelqu’un qu’on va être amené à voir ici pendant quelques années », a déclaré Benatia.