Mercato OM : Benatia boucle un gros dossier !

Le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia encense une recrue estivale. Le club s’active déjà pour s’offrir définitivement le jeune crack.

Mercato OM : l’avenir d’Arthur Vermeeren déjà scellé à Marseille ?

Une recrue estivale pourrait rester à l’OM pendant plusieurs saisons. Mardi soir, face à l’Ajax (4-0), Arthur Vermeeren a brillé. Titulaire en Ligue des Champions, le milieu belge a tout de suite imposé son style : agressif à la récupération, propre dans la relance. Le jeune crack a livré une performance très solide.

Pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille, c’est une satisfaction particulière. Le club croyait en lui depuis longtemps, mais son arrivée avait échoué en 2024. Mehdi Benatia l’a rappelé après la rencontre. Vermeeren était suivi depuis plus d’un an, le dossier traînait, et ce prêt obtenu auprès de Leipzig est un gros coup puisque le joueur a la force dans les jambes.

Le directeur du football du club phocéen n’a pas tari d’éloges. « Arthur, c’est un super joueur, on l’a manqué un an avant. On avait essayé de le prendre déjà l’année passée. Malheureusement, on n’avait pas réussi. C’est un top joueur. Pour son âge, il joue déjà comme un ancien. Première au Vélodrome, on lui a tous parlé un petit peu pour le rassurer, mais dans ses yeux, tu sentais déjà quelqu’un de très tranquille. », a-t-il dit.

Si Arthur Vermeeren impressionne durant toute la saison, les pensionnaires du stade Vélodrome pourraient s’attacher définitivement ses services. « C’est un vrai joueur de football, très content pour lui. Même s’il n’est que prêté, forcément, s’il enchaîne de telles prestations et que le projet lui plaît, je pense que c’est peut-être quelqu’un qu’on va être amené à voir ici pendant quelques années », a ajouté Benatia.