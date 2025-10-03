Mercato OM : Il claque la porte à Marseille et se justifie

Courtisé à plusieurs reprises par l’OM, Kevin Gameiro a confirmé avoir refusé les avances du club phocéen. L’ancien attaquant du PSG a expliqué les raisons de ce choix fort, entre loyauté, famille et pression médiatique.

Gameiro confirme : l’OM, ce n’était « pas possible »

L’histoire aurait pu prendre un tournant spectaculaire : un ancien du PSG sous le maillot marseillais. Mais Kevin Gameiro a définitivement enterré ce scénario. Invité sur le plateau du Late Football Club sur Canal+, l’ex-international français a confirmé avoir recalé le club olympien. « L’OM ? Non, ce n’était pas possible. Ils m’ont contacté plusieurs fois. La dernière fois, c’était avant mon retour à Strasbourg », a-t-il avoué.

L’attaquant précise que ce refus n’était pas lié à une meilleure offre sportive : « Ce n’est même pas que Strasbourg l’emporte, parce qu’à ce moment-là, je n’avais même pas encore Strasbourg. Du coup, c’est un choix familial et de cœur qui m’a fait refuser l’OM. »

Entre fidélité au PSG et protection de sa famille

Formé dans le respect des rivalités, Kevin Gameiro assume son attachement à Paris. Passé par le PSG entre 2011 et 2013, l’ancien numéro 19 n’a jamais envisagé de porter le maillot du rival historique. Mais si la loyauté sportive pèse, elle n’est pas la seule explication. « En partie parce que j’ai joué à Paris, et aussi parce que j’avais mes enfants », confie-t-il.

Un choix de père autant que de joueur : « Je pensais à eux, et je sais que c’est un contexte particulier. Et à 34 ans, tu as peut-être pas envie de toute cette pression ». Retraité depuis 2024, Kevin Gameiro ferme donc définitivement la porte à Marseille. Un dossier avorté qui rappelle à quel point Marseille demeure un club à part : convoité, mais pas toujours approchable. Et dans ce cas précis, la rivalité PSG-OM a encore fait la différence.