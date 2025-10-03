Mercato OM : Marseille tient son premier renfort pour 2026

L’OM semble avoir déjà sécurisé son premier renfort pour le mercato d’été 2026. Prêté par le RB Leipzig, Arthur Vermeeren s’impose comme un futur transfert définitif en puissance.

Mercato OM : Vermeeren, un prêt qui tourne à l’évidence

Arrivé discrètement cet été sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Arthur Vermeeren s’est rapidement imposé comme l’une des révélations du début de saison marseillais. Sa prestation éclatante face à l’Ajax Amsterdam (victoire 4-0) a définitivement lancé les discussions en interne sur son avenir.

Medhi Benatia, directeur sportif du club phocéen, n’a d’ailleurs pas cherché à entretenir le suspense en zone mixte. « Arthur est un super joueur. On avait déjà essayé de le recruter l’an dernier. Pour son âge, il joue déjà comme un ancien. Premier match au Vélodrome, il était très tranquille. Techniquement, toujours orienté, toujours en mouvement. C’est un vrai joueur de football », a-t-il déclaré.

Marseille prêt à lever l’option à 20 millions d’euros

Le dossier semble déjà bien engagé. Selon les informations de L’Équipe, le milieu de terrain belge se projette à long terme en Provence, séduit par le projet et l’ambiance du Vélodrome. Une condition essentielle pour sceller définitivement son avenir à Marseille. Benatia a d’ailleurs ajouté une phrase lourde de sens à propos de ce dossier.

« Même s’il n’est que prêté, si le projet lui plaît et s’il enchaîne ce genre de prestations, on pourrait le voir ici pour plusieurs années », a-t-il confié. Une déclaration qui sonne comme une validation anticipée du futur transfert. Avec une option d’achat estimée à près de 20 millions d’euros, Marseille tient visiblement son premier renfort de 2026.