OM : 35 M€, Roberto De Zerbi annonce du lourd à Marseille

L’OM de Roberto De Zerbi a frappé un grand coup sur le dernier mercato estival en s’offrant Igor Paixao pour 35 M€, record historique du club. Mardi, le Brésilien a déjà répondu présent avec un doublé face à l’Ajax, mais le technicien italien assure que le meilleur reste à venir.

OM : Igor Paixao, la pépite qui embrase le Vélodrome

Mardi soir, le Vélodrome a vibré. Face à l’Ajax Amsterdam, l’OM a livré un récital européen en s’imposant 4-0. Dans ce succès flamboyant, Igor Paixao a brillé de mille feux avec un doublé plein de sang-froid et d’instinct. Une prestation qui confirme que l’ailier brésilien commence à justifier son prix d’or.

Lire aussi : OM : Le Vélodrome tient son nouveau roi !

Pourtant, Roberto De Zerbi tempère l’enthousiasme et invite à la patience. En conférence de presse, l’entraîneur italien a expliqué : « Parfois sur certains joueurs il faut investir en amont si on veut améliorer la condition physique et morale aussi. Quand ils sont sur le terrain, c’est la meilleure formule pour les aider. »

De Zerbi voit plus grand pour son joyau brésilien

Si Paixao retrouve progressivement ses sensations après une blessure, De Zerbi assure que l’ailier a encore une large marge de progression. « J’essaie de le faire jouer tout le temps. Quand il commence à baisser au niveau de son rendement, qu’il risque la blessure ou de trop se fatiguer, je le remplace. (…) Paixao est en train de revenir au niveau qu’on lui connaissait avant », a ajouté le coach, lucide mais ambitieux.

À voir

FLASH INFO : Bonne nouvelle au PSG pour Ousmane Dembélé !

Lire aussi : OM : Terrible nouvelle confirmée pour Roberto De Zerbi !

L’absence de Hamed Junior Traoré, qu’il regrette, a forcé le technicien à réajuster ses choix. Mais une certitude demeure : Paixao est appelé à devenir le leader offensif d’un OM qui rêve plus grand en Ligue 1 comme en Europe. Avec 35 M€ investis, bonus compris, Marseille a pris un pari audacieux en attirant Paixao depuis Feyenoord. Un record historique pour le club phocéen, symbole d’une volonté de changer de dimension.