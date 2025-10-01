OM : Le Vélodrome tient son nouveau roi !

Longtemps attendu à l’OM, parfois critiqué, Igor Paixao a finalement choisi une nuit européenne pour faire taire les doutes. Et quel vacarme ! Avec un doublé express et une passe décisive face à l’Ajax, le Brésilien a déclenché une émeute de joie au Vélodrome.

OM : Le joueur le plus cher de l’histoire… enfin rentable

Il portait le poids de ses 30 millions d’euros comme une enclume accrochée aux crampons. Arrivé blessé, un peu à court de rythme, parfois maladroit, Igor Paixao n’avait pas franchement justifié l’investissement record de Pablo Longoria. Et dans un Vélodrome qui pardonne peu, les murmures commençaient à se transformer en doutes.

Mais mardi soir, la Ligue des champions est revenue à Marseille… et avec elle, la meilleure version de Paixao. « On dit parfois que les grands joueurs attendent les grands matchs », et le Brésilien de 25 ans a parfaitement illustré le proverbe. Doublé en 11 minutes et 56 secondes, plus rapide qu’André-Pierre Gignac en 2010, puis offrande délicieuse pour Pierre-Emerick Aubameyang : c’est tout un stade qui s’est mis à chanter son nom.

Le Vélodrome à ses pieds

Dès la 6e minute, il enclenche le turbo sur une passe d’Aubameyang, dévore l’espace et ajuste le gardien d’un sang-froid clinique. Marseille explose. Douze minutes plus tard, il récidive avec un missile lointain après une récupération haute d’Arthur Vermeeren. Cette fois, le Vélodrome ne s’enflamme pas : il entre en éruption.

Roberto De Zerbi, qui n’avait jamais hésité à défendre son protégé, pouvait savourer. « Je n’aime pas trop cette question, car Igor a été blessé, mais il est fort… Il n’est pas encore à 100% », rappelait-il avant le match. Le coach italien avait vu juste : son ailier supersonique n’était pas fini, il était juste en rodage.

Paixao, le nouveau chouchou de Marseille ?

Sorti à l’heure de jeu, ovationné comme un empereur rentrant au palais, Igor Paixao a peut-être gagné bien plus qu’un match : il a conquis un peuple. Celui qui rêve de la Seleção a désormais une autre mission, répondre à un public qui, à Marseille, peut vous porter au sommet… ou vous rappeler à l’ordre dès le week-end suivant. Prochain test : Metz. Et si le Vélodrome venait réellement de couronner son nouveau roi ?