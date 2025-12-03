OGC Nice : La crise s’aggrave, Jonathan Clauss riposte !

Les violents incidents survenus à l’OGC Nice ne resteront pas impunis. Jonathan Clauss a décidé de répliquer en portant plainte contre X.

OGC Nice en crise : Après Moffi et Boga, Jonathan Clauss porte plainte

L’OGC Nice traverse une crise sportive, alimentée par des violences survenues au centre d’entraînement. Des individus encagoulés ont agressé et pris à partie des joueurs, créant un climat de terreur au Gym. Cette scène chaotique a des répercussions sportives, mais aussi judiciaires.

Jonathan Clauss fait partie des joueurs ayant été ciblé par agressions. L’international français, choqué par de tels débordements, a décidé de passer à l’action. Après avoir consulté les avocats de l’UNFP, il va se rendre au commissariat pour porter plainte contre X, indique L’Equipe.

Jonathan Clauss rejoint ainsi ses coéquipiers Jérémie Boga et Terem Moffi dans cette démarche. Les deux attaquants ont eux-aussi été victimes de ces violences. Ils sont désormais en arrêt maladie et ne sont pas certains d’évoluer encore sous le maillot azuréen.

Un groupe fragilisé avant d’affronter Angers

Jérémie Boga et Terem Moffi ont clairement fait part de leur souhait de quitter le club suite à ce traumatisme. Notons que Jonathan Clauss arrive au terme de son contrat avec l’OGCN en juin. Le latéral droit ne montre jusqu’ici aucun empressement à prolonger. Ces attaques devraient le conforter dans son choix.

Cela fait donc trois joueurs majeurs qui pourraient manquer le prochain match entre l’OGC Nice et Angers. Franck Haise est certes resté sur le banc des Aiglons, mais il déplore le manque de soutien et le silence de sa direction dans cette crise.

L’entraîneur niçois exige que « chacun assume ses responsabilités ». L’enquête du parquet de Nice sur ces incidents est en cours. Tandis que l’état mental d’une équipe niçoise en crise sportive suscite de de vives inquiétudes.

