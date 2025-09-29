OM : Gros soutien pour Amine Gouiri en pleine crise !

Amine Gouiri subit de vives critiques à l’OM en raison de son manque d’efficacité. Mais l’attaquant algérien bénéficie d’un allié de poids : Roberto De Zerbi.

OM : Amine Gouiri soutenu par Roberto De Zerbi

Le week-end n’a pas vraiment réussi à Amine Gouiri. Lors du match contre le RC Strasbourg vendredi, l’attaquant algérien a manqué deux occasions nettes. Son remplaçant Pierre-Emerick Aubameyang a par contre vite trouvé le chemin des filets. Le Gabonais a inscrit le but égalisateur peu après son entrée en jeu.

Ce scénario a immédiatement amplifié les vives critiques. Sachant que l’ancien Rennais n’a toujours pas inscrit le moindre but cette saison. La pression s’intensifie sur ses épaules. Mais Amine Gouri peut compter sur le soutien sans faille de l’entraîneur de l’OM.

Interrogé ce lundi en conférence de presse, Roberto De Zerbi a pris la défense de son attaquant. Il insisté sur l’importance de son travail au-delà de ses statistiques mitigées. « Amine, tu ne dois pas te préoccuper de ne pas marquer, nous t’aimons tous ici, nous t’apprécions tous. Et d’après nous, tu as fait un super match à Strasbourg », a déclaré l’Italien.

Un numéro 9 ne se limite pas qu’à marquer

De Zerbi a rappelé que l’apport d’Amine Gouiri à l’OM ne se limite pas à marquer. Il a loué « son travail, sa conservation du ballon, sa capacité à combiner » et son bon comportement avec ses partenaires. L’entraîneur italien est convaincu que les buts viendront. C’est pourquoi il a rappelé l’impact de son attaquant la saison passée.

« Il faut se souvenir de tous ses buts qui nous ont permis d’être en Ligue des Champions » a-t-il suggéré. RDZ ajoute que le rôle d’un numéro 9 est aussi de travailler pour l’équipe, même s’il met « 20 ou 30 buts ». Cette déclaration publique vise à redonner confiance à Gouiri avant un match important. L’OM affronte ce mardi l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions.