Mercato PSG : Un roc nigérian arrive !

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos a trouvé un solide défenseur en Autriche. Des clubs de Ligue 1 jouent les trouble-fêtes.

Des mouvements sont attendus au PSG lors du prochain mercato hivernal dans le sens des départs comme dans le sens des arrivées. Des pépites doivent arriver pour renforcer la défense, le milieu de terrain et la ligne offensive de l’équipe de Luis Enrique. En défense, Marquinhos vieillit, Zabarnyi peine à répondre aux attentes, Lucas Beraldo n’entre pas pleinement dans les plans du tacticien parisien et est annoncé sur le départ.

Ce secteur, clé pour Luis Enrique, doit être renforcé. Alors le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos multiplie les pistes. Il veut un défenseur solide. Chibuike Nwaiwu serait sur la short-list des pensionnaires du Parc des Princes. Le joueur, révélation nigériane de Wolfsberger, affole l’Autriche.

Selon Top Mercato, le PSG bouge les lignes pour s’offrir le joueur. Nwaiwu, 22 ans, impressionne avec Wolfsberger. Il a explosé en quelques mois : valeur estimée à 300 000 € fin 2024, puis 7 M€ désormais. Sa progression attire, et la bataille sera intense. Du beau monde tourne autour du crack nigérian. En Ligue 1, l’OM est chaud pour l’accueillir. Le Racing Club de Lens aussi. Le LOSC suivrait le dossier, tout comme le RC Strasbourg. À l’étranger, Leverkusen et Leeds flairent aussi le coup.

