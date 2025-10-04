MHSC – ASSE : La très bonne opération pour les Verts

L’ASSE se remet déjà à l’endroit après son faux pas face à Guingamp. En déplacement ce samedi, les Verts sont allés s’imposer 0-2 sur la pelouse de Montpellier. Un succès assuré grâce à un excellent Zuriko Davitashvili dans le cadre de la 9e journée de Ligue 2.

MHSC – ASSE : Saint-Etienne en toute maîtrise à la Mosson

Il fallait réagir et corriger le tir d’une défaite, concédée face à Guingamp, qui est restée en travers supporters et d’un Eirik Horneland remonté contre ses joueurs. Avant le déplacement à la Mosson ce samedi, le technicien norvégien avait donné le ton en poussant un coup de gueule bien reçu par Gautier Larsonneur et ses partenaires. Face à Montpellier, ils ont pris le match par le bon bout, avec un Zuriko Davitashvili clinique et efficace.

Alors qu’on attendait Lucas Stassin, décisif lors des dernières sorties de Saint-Etienne, c’est l’autre métronome de l’attaque qui parfaitement lancé les hostilités. Davitashvili débloque la partie dès la deuxième minute de jeu pour mettre son équipe sur de bons rails. Trop chaud, le Géorgien ne met pas trop longtemps pour signer son doublé à la 23e minute de jeu. Deux coups de massue qui mettent déjà les Héraultais KO.

Assommés et dépassés, les hommes de Zoumana Camara ne sont jamais parvenus à trouver les ressources nécessaires pour réagir. Aucun but ne sera marqué en seconde période et l’AS Saint-Etienne l’emporte 2-0 pour recoller à Troyes au sommet du classement. Montpellier stagne à la 9e place de Ligue 2.