Brest – FC Nantes : Le FCN peine toujours à décoller !

Le FC Nantes est encore loin de trouver sa vitesse de croisière en ce début de saison en Ligue 1. Toujours sans victoire depuis quatre mois, le FCN version Luis Castro viennent de concéder un nouveau match nul sur la pelouse du Stade Brestois lors de la 7e journée.

Brest – FC Nantes : Le FCN peut dire merci à Anthony Lopes

Maintenu de justesse en Ligue 1 la saison dernière, à la suite d’une campagne mouvementée et compliquée, le FC Nantes ne semble pas encore guéri de ses maux. Les Canaris peinent à enchaîner les bons résultats et l’ont encore confirmé samedi sur la pelouse du Stade Brestois, lors de la 7e journée. Sorti d’un nul frustrant face au Toulouse FC, le FCN avait besoin de gagner pour retrouver de la confiance.

Face à un adversaire qui connaît un meilleur début de saison (comparativement à la situation du FC Nantes), les Vert et Jaune ont souffert et ont dû s’en remettre à un grand Anthony Lopes pour arracher un nul (0-0). Toujours aussi décisif, le gardien de but portugais a réalisé plusieurs arrêts pour éviter à son équipe de sombrer.

Une série de nuls qui s’allongent pour le FCN

Lopes remporte d’abord un premier duel à la 18e minute devant Ludovic Ajorque avant de récidiver face à Dina Ebimbe 20 minutes après. Au retour des vestiaires, sa solidité a encore contrarié les Brestois dans leurs assauts offensifs. L’ancien gardien de but lyonnais s’est notamment une fois encore illustré en fin de rencontre en se déployant devant Ajorque pour maintenir son équipe à flot.

Au terme d’une rencontre où ils ont été malmenés, les Canaris s’en sortent avec le point du nul (0-0). Un score qui leur permet de remonter provisoirement à la 14e minute pendant que Brest reste à sa 10e place. C’est déjà le troisième match nul consécutif pour le FC Nantes cette saison après ceux contre le Toulouse FC et le Stade Rennais. Pour les voir signer une victoire, il faut remonter au 30 aout (1-0 face à Auxerre).