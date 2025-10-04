Ligue 1 : L’OM tape le FC Metz et rêve de détrôner le PSG !

L’OM a clôturé sa belle semaine d’invincibilité par une brillante victoire sur le terrain du FC Metz ce samedi après-midi, à l’occasion de la septième journée de Ligue 1. Après le match, les Marseillais rêvent déjà de titre et de détrôner le PSG.

Ligue 1 : L’OM enfonce le FC Metz et prend la tête du classement

Pour clore une semaine parfaite après des succès successifs face au Paris Saint-Germain (1-0), le RC Strasbourg (2-1) et son large succès en Ligue des Champions contre l’Ajax Amsterdam (4-0), l’Olympique de Marseille se devait d’assurer sur la pelouse de la lanterne rouge du championnat de Ligue 1, le FC Metz. Les hommes de Roberto De Zerbi y sont parvenus dans la deuxième partie du match.

Très dangereux dès le coup d’envoi, les Marseillais ont rapidement mis le pied sur le ballon et ont eu deux occasions franches, manquées par Mason Greenwood, puis Angel Gomes (5e et 8e). Avant que le premier ne trouve le poteau droit de Jonathan Fischer (30e). Bien aidé par les fautes techniques des Grenats, l’OM a dominé les débats, mais s’est montré trop maladroit devant le but. Il fallait donc attendre la pause et le retour des vestiaires pour voir Igor Paixao ouvrir le score à la conclusion d’un joli mouvement (51e).

Mais les Phocéens voulaient continuer et rapidement faire le break pour assurer la victoire, ce qui a été fait grâce à une belle reprise de Matt O’Riley, servi par Amine Gouiri, tout juste entré (2-0, 69e). L’ancien attaquant du Stade Rennais a ensuite participé à la fête en y allant de son propre but au terme d’une belle combinaison avec O’Riley (3-0, 79e).

Après un moment d’interruption en raison des tensions dans les tribunes lorraines, l’OM s’est donc facilement imposé et prend provisoirement la tête du classement, à égalité de points avec le PSG et l’OL avant la trêve internationale. Un succès qui donne déjà des ailes aux Marseillais.

Matt O’Riley : « Le titre ? Bien sûr que c’est possible »

Après la démonstration de l’Olympique de Marseille à Metz (0-3), Matt O’Riley a rappelé que les ambitions de l’équipe de Roberto de Zerbi ne se limitaient pas à enchaîner les victoires. Auteur du second but de la rencontre et véritable maître à jouer au milieu de terrain, l’international danois de 24 ans n’a pas caché que la course au titre était dans un coin de sa tête.

« Ça fait du bien, on savait que ce ne serait pas facile. Aujourd’hui on a été concentrés et solides mentalement. Le titre ? Bien sûr que c’est possible, mais on ne pense pas si loin : on avance match par match. Le secret, c’est l’esprit d’équipe : on a de fortes personnalités et du caractère, c’est important », a confié Matt O’Riley au micro de BeIN Sport. Le PSG est donc prévenu, l’OM vise désormais son titre de Champion de France en titre.