OM : La sortie forte de Roberto De Zerbi après Metz !

L’OM a clôturé sa belle semaine par une brillante victoire à Metz ce samedi après-midi. Après le match, Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, n’a pas caché sa joie.

Roberto De Zerbi : « Je suis content »

Quatre jours après son large succès face à l’Ajax Amsterdam pour son premier match de Ligue des Champions à domicile (4-0), à l’occasion de la deuxième journée de la phase de ligue, l’Olympique de Marseille est allé s’imposer sur le terrain du FC Metz (3-0) ce samedi, dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. Le tableau d’affichage indiquait 0-0 à la mi-temps, mais il n’a pas tardé à évoluer.

Auteur d’un doublé contre l’Ajax Amsterdam, l’attaquant brésilien Igor Paixao a débloqué la situation pour l’OM, servi par le Minot Robinio Vaz et avec un brin de réussite, son tir étant dévié par un adversaire messin (0-1, 51e). Le surprenant Matt O’Riley (0-2, 69e) et Amine Gouiri (0-3, 76e) ont définitivement plié le match avec un score plus en accord avec la nette domination des Marseillais face à des Grenats qui ont décidé de défendre, en attendant un éventuel contre.

Avec ce quatrième succès de rang, toutes compétitions confondues, l’OM prend la tête du classement de Ligue 1, en attendant les résultats du Paris SG (dimanche soir à Lille), l’Olympique Lyonnais, l’AS Monaco et le RC Strasbourg. De son côté, l’entraîneur de l’OM a tenu à saluer la grosse performance de ses hommes.

À l’issue du match, Roberto De Zerbi s’est confié sur BeIN Sports : « je suis content parce que c’était un match difficile au-delà du score 3-0 et du fait que Metz soit dernier. L’année dernière, on aurait perdu ce match. Sans parler des nouveaux joueurs qui sont très forts, je pense qu’on a gagné en maturité.

On sait comment gérer ces matchs sans perdre l’ordre et l’équilibre pour faire mal dans le moment juste. On a été plus rapide en seconde mi-temps quand on récupérait la balle et sur 3 ou 4 occasions on aurait pu plus efficace dans les derniers mètres. »