Coup de tonnerre : Le PSG place Zaïre-Emery sur le marché !

Si cette grosse rumeur est confirmée, c’est assurément un énorme coup de tonnerre. Révélation des deux dernières saisons et considéré par sa direction comme intransférable, Warren Zaire-Emery pourrait finalement changer les rangs du PSG en 2026.

Mercato : Le PSG prêt à laisser partir Zaïre-Emery

En effet, selon les informations du média britannique CaughtOffside, le milieu de terrain de 19 ans, Warren Zaïre-Emery, pourrait quitter le PSG dès cet hiver ou l’été prochain et susciterait l’intérêt d’Arsenal, de Manchester City, du Real Madrid et du Bayern Munich.

Titulaire important sous les ordres de Christophe Galtier, le jeune international français a vu son statut progressivement remis en doute par l’arrivée de Luis Enrique. S’il a toujours continué à avoir du temps de jeu, Zaïre-Emery a commencé à glisser dans la hiérarchie, alors que la saison passée le trio Vitinha – Joao Neves – Fabian Ruiz s’est imposé. Une situation qui pousserait les dirigeants parisiens à envisager clairement le départ du titi, sans toutefois vouloir le brader.

Warren Zaire-Emery, c’est au moins 80M€

Après la source anglaise, le site espagnol Defensa Central assure que « les représentants de Warren Zaïre-Emery ont proposé le milieu de terrain du PSG à Arsenal, Manchester City, le Bayern Munich et le Real Madrid. Cependant, les négociations sont limitées en raison de son prix de 90 millions d’euros. »

Devant les difficultés du natif de Montreuil, retombé chez les Espoirs pour le mois d’octobre, plusieurs clubs sont venus aux renseignements. Dans ces conditions, le Paris SG ne fermera pas forcément la porte, mais demanderait en revanche au moins 80 millions d’euros pour envisager un transfert, CaughtOffside. Un prix qui a de quoi freiner les courtisans, sachant que le milieu de terrain parisien est évalué à 50 millions d’euros, et sa valeur marchande n’est pas spécialement en augmentation.