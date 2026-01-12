Mercato : Le Stade Rennais proche de finaliser un très joli coup

Le Stade Rennais serait sur le point de boucler son premier transfert de l’hiver avec Sebastian Szymanski, international polonais aux multiples talents offensifs. Un accord serait imminent avec Fenerbahçe, pour un montant pouvant atteindre 13 millions d’euros avec bonus.

Mercato Stade Rennais : Szymanski, un profil taillé pour le SRFC

À 26 ans, Sebastian Szymanski coche toutes les cases recherchées par le staff rennais. Gaucher, polyvalent, capable d’évoluer en numéro 10 ou sur un côté, il représente exactement le type de joueur offensif que Habib Beye souhaite intégrer à son effectif. « Nous cherchons un joueur créateur, capable de dribbler et d’éliminer », a expliqué l’ancien défenseur en conférence de presse, et Szymanski semble cocher toutes ces cases.

Avec 50 sélections et 6 buts pour la Pologne, le milieu offensif dispose d’une expérience internationale solide. Son profil allie technique, vision du jeu et capacité à peser sur les défenses adverses. Rennes pourrait ainsi renforcer son animation offensive avec un joueur capable de faire la différence dans le dernier tiers du terrain.

Un parcours riche et prometteur

Szymanski a déjà connu plusieurs expériences en Europe, du Legia Varsovie au Dynamo Moscou, avant de briller au Feyenoord Rotterdam où il a remporté le championnat des Pays-Bas en 2023. Arrivé à Fenerbahçe l’été dernier, il a inscrit 13 buts et délivré 19 passes décisives toutes compétitions confondues. Décisif à 16 reprises la saison dernière, il a vu son temps de jeu diminuer depuis l’arrivée de Domenico Tedesco, avec seulement 4 titularisations cette saison.

Cette situation explique son désir de retrouver du temps de jeu et de préparer la Coupe du monde 2026 dans les meilleures conditions. Rennes pourrait donc offrir au Polonais l’opportunité de relancer sa carrière, tout en renforçant significativement son attaque.

Prudence : rien n’est encore signé

Malgré l’enthousiasme autour de ce transfert, les discussions ne sont pas encore finalisées. Guillaume Lainé, journaliste pour Ouest-France, souligne que les négociations sont toujours en cours et qu’aucun accord officiel n’a été acté. Dans le football, les retournements de situation sont fréquents, et ce dossier pourrait encore réserver des surprises avant d’atterrir en Bretagne.

Rennes espère toutefois que cette signature sera le premier coup d’éclat de son mercato hivernal, et que Szymanski rejoindra rapidement le SRFC pour séduire les supporters bretons avec son talent et sa créativité.

