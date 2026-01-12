Mercato OL : Benzema de retour à Lyon ? La grosse manœuvre est lancée

Le rêve d’un retour aux sources ressurgit à l’OL. Karim Benzema, Ballon d’Or 2022 et enfant de Lyon, se retrouve au cœur d’une rumeur du mercato savamment ravivée par Jean-Michel Aulas.

Mercato OL : Le message d’Aulas à Benzema, qui réveille tout Lyon

Il aura suffi de quelques mots pour rallumer une flamme jamais totalement éteinte. Invité de l’émission Quelle Époque ! sur France 2, Jean-Michel Aulas n’a pas résisté à la tentation. Face à la photo de Karim Benzema, l’ancien président de l’OL a lancé, avec ce mélange d’humour et de gravité qui le caractérise : « Quand est-ce que tu reviens ? »

Un appel du pied assumé, presque nostalgique, adressé à celui qui incarne encore l’une des plus belles réussites de la formation lyonnaise. Parti en 2009 au Real Madrid, Benzema n’a jamais cessé d’être une référence au Groupama Stadium, même à des milliers de kilomètres.

À 38 ans, l’attaquant n’a pas prolongé son contrat avec Al-Ittihad, qui court jusqu’en juin 2026. Et récemment, il a reconnu disposer de propositions pour un retour en Europe. De quoi nourrir l’imaginaire collectif lyonnais, friand de symboles forts.

Arabie Saoudite ou dernier rêve européen pour KB9 ?

Pourtant, la réalité du mercato est plus nuancée. Ramon Planes, directeur sportif d’Al-Ittihad, a tenu à calmer les ardeurs dans un entretien accordé à ABC Fútbol. « Il veut continuer, il a envie de rester en Arabie Saoudite et à Al-Ittihad », a-t-il affirmé, soulignant l’adhésion de Benzema à un projet qu’il juge « sérieux ».

Planes a même insisté sur la longévité souhaitée par le Français : « Il souhaite jouer encore plusieurs années. J’espère que ce sera le cas », saluant un joueur « exceptionnel », leader naturel et héritier du madridisme. Entre le cœur et la raison, Lyon espère encore. Car dans le football, surtout quand il s’appelle Benzema, les plus belles histoires sont souvent celles que l’on n’ose plus attendre.

