Mercato PSG : Un cadre prêt à prendre la porte pour 40M€

Luis Campos veut éviter au PSG un nouveau feuilleton à la Mbappé et se montre inflexible. Fabian Ruiz pourrait quitter le Paris SG pour 40 millions d’euros si aucune prolongation n’est trouvée.

Mercato PSG : Fabian Ruiz, un joyau espagnol sous pression

Arrivé en 2022 pour 23 millions d’euros, Fabian Ruiz s’est rapidement imposé comme un pilier du PSG. Sa maîtrise du jeu, ses 90 % de passes réussies et sa lecture du terrain font de lui un rouage essentiel du système de Luis Enrique. Pourtant, malgré son importance sur le terrain, le milieu espagnol se retrouve au cœur d’une situation contractuelle délicate.

Le club parisien, traumatisé par le départ libre de Kylian Mbappé au Real Madrid, ne souhaite plus prendre de risques. La direction sportive menée par Luis Campos a clairement annoncé la couleur : sans prolongation avant juin, Fabian Ruiz sera placé sur la liste des transférables dès l’été. Une ligne dure qui illustre le nouveau pragmatisme parisien.

Les prétendants se font déjà entendre

Les rumeurs de mercato ont déjà mis Galatasaray en alerte. Selon la Cadena SER, le club turc aurait proposé 20 à 25 millions d’euros pour le milieu espagnol, offre repoussée par Paris qui refuse tout départ en janvier. Juventus et autres clubs européens observent désormais la situation avec attention, prêts à saisir la moindre ouverture.

L’ombre de l’Arabie saoudite plane également : seule une offre démesurée pourrait faire changer d’avis Fabian Ruiz. La porte reste donc ouverte, mais le message du Paris SG est clair : la prolongation est la priorité, le départ reste une option encadrée. Luis Enrique apprécie son joueur, mais Campos et la direction dictent la loi.

