Mercato ASSE : Davitashvili, grosse annonce sur son avenir

Zuriko Davitashvili a mis fin aux spéculations d’une manière radicale : sur le terrain. Auteur d’un doublé salvateur face à Montpellier, l’ailier géorgien a rappelé à toute la Ligue 2 que son avenir ne se négocie pas sans lui. Mais derrière cette performance, une question brûle les lèvres : Davitashvili est-il encore transférable ?

ASSE : Davitashvili, un doublé comme déclaration d’intention

Bousculé et critiqué après une prestation terne face à Guingamp, Davitashvili a répondu de la plus belle des façons à Montpellier. Titularisé une nouvelle fois par Eirik Horneland, le Géorgien a claqué les deux buts d’une victoire nette (2-0), qui repositionne l’ASSE à hauteur de Troyes en tête du classement. Un message clair envoyé à ses détracteurs… et à ses prétendants.

Lire aussi : ASSE : Grosse nouvelle pour Zuriko Davitashvili

À voir

OM : Cet ambitieux projet marseillais est validé !

Irrégulier depuis le début de saison (quatre buts en huit matchs) le natif de Tiflis a montré qu’il pouvait redevenir ce joueur décisif sur lequel le club a tout misé. Interrogé sur la situation de son ailier, le coach stéphanois n’a pas mâché ses mots. « Zuriko fait partie de ces joueurs qui sont incontournables pour moi en ce moment. On sait à quel point il est important (…) Je suis très heureux qu’il soit resté », a confié Eirik Horneland.

Le vrai prix du transfert enfin révélé

Longtemps annoncée à 20 M€, l’indemnité réclamée pour Davitashvili était en réalité légèrement inférieure. Selon L’Équipe, Kilmer Sports Ventures avait fixé le tarif à 15 millions d’euros. Une somme dissuasive pour un joueur valorisé à 10 M€ sur le marché. Mais si le Géorgien poursuit sur cette lancée, sa cote pourrait bien exploser dès l’été 2026. Et là, même en cas de montée, l’ASSE aura bien du mal à retenir sa pépite. Cette fois, le mercato s’annonce inévitable.