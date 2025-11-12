ASSE : Vers un choix fort de Horneland pour Brice Maubleu

Face à un effectif décimé, l’ASSE s’avance vers un déplacement piégeux en Coupe de France. Et une question brûle les lèvres : Eirik Horneland osera-t-il offrir les gants de titulaire à Brice Maubleu ?

L’ASSE décimée, Horneland forcé d’innover

À Quetigny, ce samedi, l’ASSE sera loin de présenter son visage habituel. Entre blessures et joueurs appelés en sélection, Horneland a vu son effectif fondre comme neige au soleil. Maxime Bernauer soigne toujours son genou, Chico Lamba poursuit sa réathlétisation, tandis que João Ferreira reste incertain. En attaque, Cardona et Duffus ont rejoint l’infirmerie et Pierre Ekwah a exprimé son désir de quitter le groupe. Ambiance.

Comme si cela ne suffisait pas, les internationaux manquent à l’appel : Stoiljkovic (Serbie U19), Jaber (Israël), Stassin (Belgique Espoirs), Davitashvili (Géorgie), Ben Old (Nouvelle-Zélande), Annan (Ghana), sans oublier les jeunes tricolores Dodote, Gadegbeku et El Jamali. De quoi obliger Horneland à recomposer un onze inédit pour ce déplacement chez une équipe de Régionale 2. Heureusement, une éclaircie : Miladinovic revient de suspension, et Traoré comme N’Guessan postulent à une place dans le groupe.

Maubleu, la carte de l’expérience ?

Au milieu de ce chaos, une idée : offrir les cages à Brice Maubleu. Le portier de 35 ans, cantonné au rôle de doublure, pourrait profiter de cette rencontre pour retrouver le terrain. Son unique apparition avec les Verts remonte à un revers face à l’OM en janvier dernier. La tradition veut que la Coupe de France soit l’occasion pour les seconds gardiens de s’exprimer, une logique que Horneland pourrait suivre.

Maubleu apporte l’expérience, la voix et le calme. Larsonneur, lui, enchaîne les matchs et un peu de repos ne serait pas un luxe au moment d’aborder un calendrier chargé. Quetigny – ASSE : match piège, mais peut-être nuit décisive. Dans le froid de la Coupe, Maubleu pourrait bien écrire son histoire en vert.

