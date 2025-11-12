Mercato OM : Plus de 16M€ ? Grosse révélation sur Robinio Vaz

À Marseille, on s’accroche fort à Robinio Vaz. L’OM a refusé des offres colossales cet été pour son joyau, la pépite de 18 ans. Le club vise une prolongation longue durée pour sécuriser l’avenir de l’attaquant et faire taire les convoitises.

Mercato OM : Robinio Vaz, de la post-formation à la lumière

À seulement 18 ans, Robinio Vaz réussit ce que beaucoup n’ont jamais pu imaginer : s’installer durablement dans le groupe professionnel de l’Olympique de Marseille. Recruté en août 2024 en post-formation après un passage à Sochaux, l’attaquant s’est fondu dans le collectif avec une maturité étonnante. D’abord destiné à apprendre, il a finalement gagné sa place. Un symbole fort dans un club où les jeunes doivent souvent gravir l’Everest avant de toucher le terrain. Et pourtant, le natif de Mantes-la-Jolie a renversé les certitudes.

Lire aussi : Mercato OM : Le choix fort de Robinio Vaz pour son avenir

À voir

OL – PSG : Lyon victime d’un vol ? Le scandale éclate

La saison passée, il n’avait disputé que trois minutes. Aujourd’hui, les chiffres parlent : 13 matchs, 4 buts, 2 passes décisives, et une courbe de progression impressionnante. Vaz n’a pas seulement gagné du temps de jeu : il a fait vaciller la hiérarchie. Placé derrière Maupay à son arrivée, il a profité de la blessure d’Amine Gouiri pour s’inviter dans la bataille et concurrencer… Aubameyang. Rien que ça.

Des offres XXL, mais Marseille a dit non

Selon RMC, une prolongation avec revalorisation salariale est en préparation. La direction veut verrouiller le dossier avant que les grands clubs ne repassent à l’attaque. Et il y a de quoi. Cet été, l’OM a reçu des offres supérieures à 16 M€, soit plus que la vente historique de Samir Nasri à Arsenal en 2008. Une somme folle pour un joueur qui venait tout juste de signer son premier contrat professionnel en avril dernier.

La relation entre le club et les représentants du joueur est excellente. L’objectif est clair : faire de Robinio Vaz un élément central du projet de Roberto De Zerbi, et non une opération financière. Prochaine étape ? Son futur choix de sélection. Courtisé par le Sénégal, déjà appelé en Équipe de France U19, Vaz a l’embarras du choix. Mais pour l’instant, son cœur bat au rythme du Vélodrome.

Lire aussi sur l’OM :

OM : Greenwood reçoit une très bonne nouvelle !

OM : C’est acté ! Un buteur de Marseille envoyé au Qatar

À voir

PSG : Le Paris SG assume une folie à 55 M€ malgré la tempête

Frayeur à l’OM : La Juventus tente un cadre du vestiaire !