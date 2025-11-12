OL – PSG : Lyon victime d’un vol ? Le scandale éclate

Une raison de plus pour l’OL de se sentir lésé ? La Direction Technique de l’Arbitrage a rendu son verdict. Lors du bouillant OL–PSG de la 12e journée de Ligue 1, un but parisien aurait dû être annulé. À Lyon, l’idée d’un « vol » n’était donc pas qu’un ressenti. La polémique enfle, et la DTA vient de jeter de l’huile sur le feu.

OL – PSG : Un match sous tension, la DTA reconnaît un but contestable

Les Lyonnais avaient crié au scandale, les observateurs avaient haussé les sourcils… et la DTA vient de confirmer que l’OL avait de bonnes raisons de s’indigner. Revenant sur les actions litigieuses du choc, l’instance a admis que le but parisien de Kvaratskhelia n’aurait probablement pas dû être validé.

Dans son communiqué, la DTA précise : « La décision technique priorisée par la Direction de l’arbitrage est l’annulation du but et la reprise du jeu par un coup franc direct en faveur de l’équipe lyonnaise ». Une phrase lourde de sens, qui confirme les soupçons lyonnais. Vitinha aurait en effet commis une faute sur Tanner Tessmann juste avant la récupération décisive : « Considérant le contact de la jambe droite du joueur parisien sur l’arrière de la jambe d’appui du joueur lyonnais (…), ce contact pouvant expliquer la chute du joueur lyonnais », détaille l’instance.

Un penalty lyonnais écarté : décision validée

Sur un autre fait de jeu, celui d’une potentielle main d’Illia Zabarnyi dans la surface, la DTA confirme en revanche la justesse du trio arbitral. Selon elle, Ruben Kluivert pousse légèrement le défenseur parisien dans son saut. Résultat : pas de penalty.

La DTA explique : « Le travail de l’arbitre vidéo sur cette situation aurait pu se terminer définitivement sur cette analyse ». Impossible d’être certain qu’il y ait eu main : « Faute de pouvoir clairement voir si Illia Zabarnyi touche bien le ballon de la main et en étant dans l’impossibilité d’affirmer l’existence de ce contact en excluant le moindre doute », pas de raison d’intervenir via le VAR.

À Lyon, frustration et colère évidentes

Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico n’avaient pas mâché leurs mots après la rencontre. Le communiqué de la DTA ne risque pas d’apaiser la frustration rhodanienne. Car malgré l’analyse, aucune mention n’est faite sur le penalty réclamé par Tagliafico ou sur celui non sifflé pour Senny Mayulu.

Sur les bords du Rhône, le sentiment d’injustice est immense : défaite au tableau d’affichage, victoire morale en coulisses. Lyon estime avoir été lésé. Aujourd’hui, l’arbitrage confirme que… ce n’était pas qu’une impression.

