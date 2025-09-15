ASSE : Grosse nouvelle pour Zuriko Davitashvili

L’ASSE a retenu son souffle en apprenant le forfait surprise de Zuriko Davitashvili à Clermont. Mais la frayeur est déjà passée : l’international géorgien devrait rapidement retrouver les terrains.

ASSE : Davitashvili, une absence qui a surpris tout le monde

Alors que l’on attendait plutôt Florian Tardieu ou Mahmoud Jaber absents, c’est finalement Davitashvili qui a manqué à l’appel vendredi soir. Auteur de deux buts cette saison et véritable dynamiteur offensif, l’ailier stéphanois s’était pourtant imposé comme l’une des rares satisfactions de ce début d’exercice.

Lire aussi : Mercato ASSE : Une nouvelle offre pour Davitashvili tombe

Son forfait de dernière minute a contraint Eirik Horneland à revoir ses plans et à offrir davantage de temps de jeu à Ben Old contre Clermont. Dans une équipe encore en quête d’automatismes offensifs, perdre un joueur aussi percutant relevait du coup dur. Les supporters craignaient un long arrêt, surtout après le silence initial du club, qui n’avait donné aucun détail sur la blessure.

D’après mes informations, Zuriko Davitashvili ne jouera pas contre Clermont en raison d’une micro-blessure au muscle ischio-jambier.



Le joueur reprendra l’entraînement dans 3 à 4 jours. pic.twitter.com/g7sAZC0OjY — Geo Team (@Geo__team) September 12, 2025

Rien de grave, le retour déjà annoncé

Finalement, la vérité est rassurante. Selon des sources géorgiennes, confirmées ensuite par le staff, Davitashvili a ressenti une simple gêne aux ischio-jambiers lors du dernier entraînement. Rien de sérieux, juste une alerte qui a incité les Verts à ne prendre aucun risque.

À voir

Real Madrid – OM : Balerdi en grand danger avant le choc

Lire aussi : ASSE : Mauvaise nouvelle confirmée avant Clermont

Le joueur devrait réintégrer le groupe dès la semaine prochaine, pour la réception de Reims. Mieux encore, l’infirmerie stéphanoise se vide. Dennis Appiah et Ebenezer Annan sont annoncés proches d’un retour. Horneland pourrait donc compter sur des renforts précieux pour un match capital face aux Champenois.