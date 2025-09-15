ASSE : Grosse nouvelle pour Zuriko Davitashvili

Afficher l’index Masquer l’index
L’ASSE a retenu son souffle en apprenant le forfait surprise de Zuriko Davitashvili à Clermont. Mais la frayeur est déjà passée : l’international géorgien devrait rapidement retrouver les terrains.
ASSE : Davitashvili, une absence qui a surpris tout le monde
Alors que l’on attendait plutôt Florian Tardieu ou Mahmoud Jaber absents, c’est finalement Davitashvili qui a manqué à l’appel vendredi soir. Auteur de deux buts cette saison et véritable dynamiteur offensif, l’ailier stéphanois s’était pourtant imposé comme l’une des rares satisfactions de ce début d’exercice.
Son forfait de dernière minute a contraint Eirik Horneland à revoir ses plans et à offrir davantage de temps de jeu à Ben Old contre Clermont. Dans une équipe encore en quête d’automatismes offensifs, perdre un joueur aussi percutant relevait du coup dur. Les supporters craignaient un long arrêt, surtout après le silence initial du club, qui n’avait donné aucun détail sur la blessure.
Rien de grave, le retour déjà annoncé
Finalement, la vérité est rassurante. Selon des sources géorgiennes, confirmées ensuite par le staff, Davitashvili a ressenti une simple gêne aux ischio-jambiers lors du dernier entraînement. Rien de sérieux, juste une alerte qui a incité les Verts à ne prendre aucun risque.
Le joueur devrait réintégrer le groupe dès la semaine prochaine, pour la réception de Reims. Mieux encore, l’infirmerie stéphanoise se vide. Dennis Appiah et Ebenezer Annan sont annoncés proches d’un retour. Horneland pourrait donc compter sur des renforts précieux pour un match capital face aux Champenois.