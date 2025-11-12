PSG : Le Paris SG assume une folie à 55 M€ malgré la tempête

Le PSG essuie les critiques mais ne tremble pas. Malgré les doutes et les voix qui s’élèvent après plusieurs prestations en demi-teinte, le club assume totalement son choix : Lucas Chevalier reste le gardien numéro un.

PSG : Chevalier, un transfert XXL et un pari assumé

Le PSG n’a pas fait dans la demi-mesure. Cet été, Luis Enrique a voulu un nouveau départ dans les cages. Résultat : exit Gianluigi Donnarumma, héros de la Ligue des Champions et longtemps considéré comme intouchable. À sa place, un jeune Français : Lucas Chevalier, recruté pour 55 M€ bonus compris. Une somme folle pour un gardien de 22 ans, mais un investissement que Paris assume pleinement.

Pour l’instant, la greffe ne prend pas totalement. Dimanche soir face à l’OL, Chevalier encaisse encore deux buts. Sous pression, le jeune gardien découvre la réalité parisienne : au Paris SG, chaque erreur prend la taille d’un communiqué officiel. Pourtant, aucune fissure en interne : Luis Enrique le voulait, Nasser Al-Khelaïfi a payé, et la direction tient son cap.

Chevalier critiqué, Paris ne recule pas

Les supporters s’interrogent, les observateurs doutent. Chevalier lui, encaisse… mais avance. Selon le journaliste Arthur Perrot, dans le Super Moscato Show, aucun débat n’existe au sein du club : « Est-ce que le PSG commence à avoir des doutes sur les performances de Chevalier ? La réponse est claire pour l’instant, c’est non. Aucune remise en cause de son arrivée et de son statut de gardien titulaire. (…) Au PSG, on est convaincu que le fort caractère de Chevalier va lui permettre d’aller rapidement de l’avant. »

Paris n’a pas acheté un gardien prêt à régner, mais un gardien construit pour régner. La saison est longue, et le Paris Saint-Germain veut écrire l’histoire avec lui. Chevalier n’a plus qu’une chose à faire : prouver que 55 M€ peuvent se transformer en jackpot. Le Paris SG, lui, a déjà misé. Et ne compte surtout pas se coucher.

