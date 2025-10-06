PSG : C’est confirmé ! Luis Enrique tient un joyau sensationnel

Luis Enrique peut se frotter les mains. Le PSG n’a pas décroché la victoire à Lille, mais il a peut-être gagné bien plus : une certitude. L’Espagnol a confirmé devant la presse ce que beaucoup pressentaient déjà, un nouveau talent vient d’éclore au grand jour.

PSG : Un nul frustrant à Lille mais un message fort

À cinq minutes près, le PSG réalisait le hold-up parfait sur la pelouse du LOSC. Un but sensationnel signé Nuno Mendes avait presque scellé la victoire, avant que Ethan Mbappé ne vienne égaliser pour Lille en fin de rencontre (1-1). Le champion d’Europe repart avec un point, mais conserve la tête de la Ligue 1 avant la trêve internationale.

Lire aussi : LOSC – PSG : Les soucis continuent pour Luis Enrique !

Luis Enrique, loin d’être abattu, s’est montré étonnamment apaisé. « On a fait un très bon match, dès les premières minutes. On a eu du contrôle en première période… On a fini par marquer un but sensationnel grâce à Nuno », a-t-il relativisé. Fatigue, rotation, jeunesse : le coach espagnol avait choisi de faire confiance à un onze rajeuni, avec une moyenne d’âge de 22 ans au coup d’envoi.

Quentin Ndjantou, la révélation qui fait chavirer Luis Enrique

Et parmi ces jeunes pousses, un nom a explosé : Quentin Ndjantou. Le milieu de terrain, encore inconnu du grand public il y a quelques semaines, a tout simplement crevé l’écran. Luis Enrique ne s’y est pas trompé : « Avec cette équipe très jeune, il faut féliciter tout le monde, surtout Quentin (Ndjantou), il a été sensationnel. Il a montré du caractère, une personnalité forte », s’est réjoui le technicien espagnol. Ce n’est pas une simple fleur : c’est un adoubement officiel.

À voir

Stade Rennais : Habib Beye tient enfin le successeur de Kalimuendo

Lire aussi : Mercato : le PSG fonce sur un phénomène turc !

Quand un entraîneur comme Luis Enrique lâche un « il a été sensationnel » en conférence, cela vaut signature de contrat moral. Paris peut se féliciter d’avoir mis la main sur un nouveau joyau maison. Le nul aurait pu être une déception. Il restera peut-être comme un acte fondateur. Celui d’un PSG capable de dominer avec une génération montante, solide, décomplexée.