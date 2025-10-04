Mercato : le PSG fonce sur un phénomène turc !

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos a trouvé un super crack en Belgique. Le dirigeant parisien prépare le coup pour le prochain mercato estival.

Mercato PSG : Luis Campos dégote un crack turc !

Le PSG garde un œil sur un jeune défenseur turc promis à un bel avenir. Selon Caughtoffside, le directeur sportif du club de la capitale, Luis Campos aurait identifié une nouvelle piste en Belgique. Il s’agit du jeune roc Yasin Özcan. À 19 ans, ce défenseur central formé à Aston Villa porte actuellement les couleurs d’Anderlecht, où il est prêté avec option d’achat.

Déjà international turc, même avec une seule sélection, Özcan attire l’attention puisqu’il livre de solides performances. Ses deux apparitions avec les Mauves ont suffi pour éveiller la curiosité du PSG, toujours en quête de jeunes profils capables d’évoluer à haut niveau. Le tacticien parisien, Luis Enrique cherche de la fraîcheur dans son effectif. Luis Campos, lui, bouge déjà les lignes pour satisfaire le coach.

Les dirigeants parisiens ne sont pas pressés de recruter la pépite. Ils suivront donc de près la progression du joueur tout au long de la saison. Le natif d’Istanbul doit montrer tout son potentiel et convaincre les Parisiens avant de débarquer à Paris. Si ses performances se confirment, Özcan pourrait bientôt passer d’Anderlecht au Parc des Princes. Rien n’est encore décidé, mais le PSG avance discrètement ses pions.