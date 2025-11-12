Secousse à l’OM : Pablo Longoria valide un nouveau inattendu

Le président de l’OM, Pablo Longoria, doit gérer un nouveau départ en interne. Le responsable du scouting, Roberto Malfitano, a fait le choix de quitter le navire marseillais.

OM : Pablo Longoria remodèle son staff, Roberto Malfitano s’en va

Les lignes bougent à l’Olympique de Marseille. Le président Pablo Longoria et sa cellule de recrutement travaille sur plus pistes. Son objectif est de renforcer l’équipe de Roberto De Zerbi cet hiver. En attendant, un remaniement s’opère à l’OM.

La direction phocéenne a récemment officialisé l’arrivée de Federico Balzaretti en tant directeur sportif adjoint. Il épaulera Medhi Benatia dans sa mission. Et quatre jours après cette annonce, un départ plus discret a été enregistré au sein de la cellule de recrutement de l’OM.

À voir

Mercato : Eric Garcia au Paris SG, les détails du transfert

Lire aussi : OM : Échanges secrets entre Longoria et un coach dévoilés

La Provence le confirme, Roberto Malfitano a quitté ses fonctions de responsable scouting de l’équipe professionnelle. Il était arrivé à l’OM en novembre 2023 en même temps que Medhi Benatia. Il a été un maillon clé du recrutement phocéen.

Aucun lien avec l’arrivée de Federico Balzaretti

Roberto Malfitano avait notamment participé aux signatures des attaquants Faris Moumbagna et Jonathan Rowe. L’Italien fait ses valises près deux ans après son arrivée. La source précise que son départ n’est en aucun cas lié à la venue de son compatriote Federico Balzaretti.

Même si force est de constater que la direction sportive de l’OM se restructure à l’approche du mercato. Le président Pablo Longoria poursuit ainsi ses ajustements internes.

Lire aussi sur l’Olympique de Marseille :

Bonne nouvelle à l’OM : Le retour d’Amine Gouiri se précise

À voir

Mercato Stade Rennais : Un chouchou de Kita rend fou Habib Beye !

Mercato OM : Benatia traque un latéral droit espagnol !

Coup dur à l’OM : La blessure de Nayef Aguerd se complique ?