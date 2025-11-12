OL Mercato : Des renforts arrivent du Maroc à Lyon

L’OL devrait enregistrer l’arrivée de trois renforts à Lyon, grâce au partenariat signé avec Ittihad Riadi Tanger (IRT). Un accord officialisé seulement mardi.

L’OL et Ittihad Riadi Tanger, nouveaux partenaires

L’OL a communiqué sur la signature d’un partenariat stratégique avec l’Ittihad Riadi Tanger, pour une durée de trois ans, jusqu’au 30 juin 2028. Selon la précision du club rhodanien, ce partenariat vise à accompagner le club marocain dans son développement sportif, structurel et humain.

Pour ce faire, Eagle Football Group mettra à disposition de l’IRT son expertise reconnue dans la formation, la structuration de clubs et le management de la performance. Si l’Olympique Lyonnais s’engage à renforcer la compétitivité de l’IRT et à soutenir la professionnalisation de son organisation, le club de Ligue 1 garde en retour la main sur des pépites marocaines.

Mercato : Trois pépites du club marocain (IRT) bientôt à Lyon

D’après Africa Foot, Lyon a déjà des vues sur trois jeunes talents à fort potentiel de l’Ittihad Riadi Tanger. Le profil d’Akram El Wahabi, défenseur central gaucher de 21 ans, serait coché par l’entraineur Paulo Fonseca pour assurer la relève à l’OL. Il est présenté comme la future doublure de Moussa Niakhaté.

A en croire la source, le nom de Louay El Moussaoui, arrière latéral de 21 ans, figurerait également sur le calepin des recruteurs lyonnais. Il s’est fait remarquer par « sa vitesse et sa capacité à répéter les efforts » dans son couloir gauche, comme l’indique But Football Club.

La troisième cible est Bilal El Haddad. Ce dernier est un milieu offensif de 18 ans. Il aurait tapé dans l’œil des scouts lyonnais grâce à « sa créativité et sa qualité de passe ».

Selon Africa foot, le partenariat à peine signé avec l’Ittihad Riadi Tanger, l'OL cibleraient trois joueurs marocains, un DC gaucher, Akram El Wahabi 21 ans (doublure de Niakhaté), Louay El Moussaoui latéral 21 ans et Bilal El Haddad, milieu offensif, 18 ans.@OL__Plus pic.twitter.com/Lne5bGjZhb — Borgia_OL_Académie (@Borgia_OL_acad) November 11, 2025

