PSG : L’entourage de Barcola fait une annonce inquiétante !

À la veille du match de l’équipe de France contre l’Ukraine au Parc des Princes, l’entourage de Bradley Barcola, attaquant du PSG, a fait une annonce inquiétante sur la forme du joueur de 23 ans. Explications.

PSG : Bradley Barcola « ne joue souvent qu’à 50% »

Après avoir disputé 64 matches la saison dernière, Bradley Barcola ne récupère pas et continue sur un rythme infernal. Moins tranchant, moins explosif, incapable d’enchaîner les dribbles comme avant, l’ancien milieu offensif de l’OL accumule la fatigue et traîne des gênes persistantes aux ischio-jambiers.

D’ailleurs, l’international français a publiquement admis sa grosse fatigue après la défaite du PSG face au Bayern Munich en Ligue des Champions (1-2), poussant son entraîneur Luis Enrique à le laisser sur le banc le weekend passé à Lyon.

Le staff parisien a soumis le joueur à une série d’examens, sans le moindre pépin physique détecté, et un protocole de prévention a été mis en place avec son physiothérapeute, mais la fatigue est générale. En effet, entre blessures et montée en puissance de ses concurrents, Bradley Barcola n’est pas au top de sa forme, selon son entourage.

« C’est très difficile d’évaluer Bradley sur ces derniers mois, il ne joue souvent qu’à 50 % », a notamment confié ce proche du joueur au quotidien L’Équipe. Mais avec les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, le natif de Lyon n’est pas prêt de souffler et de retrouver sa fraîcheur. Luis Enrique étant obligé de continuer à solliciter Barcola aux avant-postes. Cependant, le sélectionneur de l’équipe de France ne semble pas voir le numéro 29 si fatigué que ça.

Didier Deschamps rassure pour Bradley Barcola

Dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2026, la France reçoit l’Ukraine ce jeudi à 20h45. À la veille de cette rencontre, Didier Deschamps s’est présenté en conférence de presse. Depuis Clairefontaine, le technicien français a été interrogé sur la révélation de l’entourage de Bradley Barcola, qui évoque une grosse fatigue pour le protégé de Luis Enrique qui joue à 50% de ses capacités. Face aux médias, le patron des Bleus a rassuré que le joueur du PSG a bien récupéré et qu’il va bien.

« Il va bien. En début d’année il était très bien avec nous, mais il a moins joué avec son club. Là, il a eu 6 matches en 15 jours, les organismes sont sollicités. Il a de bonnes sensations. Il est un élément important de par ce qu’il est capable de faire. Mais l’accumulation, pour tous les joueurs, amène la fatigue. Lundi, mardi, c’est surtout de la récupération. On a peu de temps, mais il se sent bien. Il n’a pas de souci particulier », a déclaré Didier Deschamps.

