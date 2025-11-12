Mercato OM : Terrible nouvelle en vue pour Robinio Vaz ?

La direction de l’OM a récemment entamé des démarches en vue de prolonger sa pépite Robinio Vaz. Mais le jeune attaquant ferait trainer les discussions dans un but précis.

Coup de froid sur la prolongation de Robinio Vaz à l’OM

L’Olympique de Marseille compte blinder l’un de ses plus grands espoirs. Des négociations ont déjà débuté pour prolonger Robinio Vaz, lié au club phocéen jusqu’en juin 2028. L’attaquant de 18 ans a fait forte impression ces derniers mois. Il profite de l’absence d’Amine Gouiri pour briller en attaque.

Robinio Vaz a enchainé des prouesses à l’OM. Son doublé contre Angers (2-2) n’est pas passé inaperçu. Ses performances lui-même permis de remporter le trophée du meilleur joueur du mois d’octobre à l’OM. Cela conforme sa montée en puissance au sein de l’équipe. Sa direction ne reste pas inactive, et compte vite sécuriser son avenir.

𝐑𝐨𝐛𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐕𝐚𝐳 𝐞́𝐥𝐮 #MarseillaisOfTheMonth 𝐝'𝐨𝐜𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 💪🏆



Auteur d’un mois de haute volée, notre minot s’est vu remettre son trophée par les deux précédents lauréats, 𝐏𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞-𝐄𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐀𝐮𝐛𝐚𝐦𝐞𝐲𝐚𝐧𝐠 et 𝐆𝐞𝐫𝐨𝐧𝐢𝐦𝐨 𝐑𝐮𝐥𝐥𝐢 ! 👏



Il… pic.twitter.com/lrtBijZKAn — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 12, 2025

Car derrière cette prolongation se cache la volonté de l’OM de verrouiller une pépite très convoitée. Le Real Madrid et d’autres cadors étrangers surveillent de près sa progression. Les dirigeants marseillais en sont bien conscients. Ils comptent boucler ce dossier d’ici la fin de l’année.

Un temps de réflexion avant de trancher

La perspective d’étendre le bail de Robinio Vaz serait un bon moyen de dissuader ses prétendants. Sauf que cette prolongation tant désirée est loin d’être acquise. Le compte Belotti Foot sur X assure en effet que Robinio Vaz temporise concernant son avenir proche à l’OM.

L’ancien Sochalien ne compte prendre aucune décision hâtive. Sachant que plusieurs écuries sont sur ses traces. Son incertitude risque de transformer en une terrible fin à l’OM. Pour l’heure, Robinio Vaz garderait toutes les portes ouvertes pour la suite de sa carrière.

